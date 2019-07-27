Mugshots, July 27

WOLFE, FRANCES KATE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
MCGOWAN, DOUGLAS CRAIG - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SMITH, STEVIE WAYNE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BLAKE, JOSEPH WESLEY - USE OF VEHICLE W/O PERMISSION FOR TEMP.PURPOSE ONLY, UNCONNECTED TO OTHER CRIME
HOWARD, KRYSHAWN LEE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HAMM, THOMAS DANIEL - SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE
GADD, GREGORY JOHN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BOWENS, ERIC DONOVAN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
JOHNS, CARLTON LENARIO - VIOLATION OF PROBATION
GADD, ROBIN RENEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TILTON, WAYLON GENE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
LOPEZ ARIAGA, SANTOS RAFAELA - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
MASSEY, LEIGHA QUINESE - VIOLATION OF PROBATION
JONES, DONALD HAROLD - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, VIOLATION OF PROBATION
SIMS, HOLLIE LEA-METZ - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SPANN, NEFERTORI LAMAR - RECKLESS DRIVING, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
CAMDEN, CHRISTIAN BRADFORD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SCOTT, CALVIN DION - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BROWN, THERESA ROTELLO - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HENDRIX, ANGEL ANN - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
INMAN, MICHAEL DEAN - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, FUGITIVE
FODER, DORA MARIE - Ordinance / Shoplifting
FODER, JOSEPH PAUL - Ordinance / Shoplifting
GREEN, KRISTOPHER RAY SCOTT - SHOPLIFTING
FODER, MATTHEW PAUL - Ordinance / Shoplifting
CAUSEY, JEREMIAH BAILEY - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
STONE, SHANNON GAIL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HOWARD, WILLIAM ANTHONY - CONTEMPT OF COURT
CHARLETON, KELLY NICHOLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GREEN, KWMANE JUTEI AKEEN - CONTEMPT OF COURT
JOHNS, DUSTIN ALTMAN - CONTEMPT OF COURT
PEARSON, JONATHAN LESTER - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HALL, TONY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
PADGETT, JARED QUINN - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, Head lamps LIGHTS) required on motor vehicles and motorcycles, Vehicles required to be registered and licensed., SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
MENCINI, MARK ANTHONY - CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT, Ordinance / Loitering
WARD, MITCHELL EUGENE - OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO SURRENDER DRIVER’S LICENSE, REGISTRATION - 1ST OFFENSE, IMPROPER VEHICLE LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HOLLIS, JOSHUA CRAIG - SHOPLIFTING UNDER $2,000
JACKSON, SHAMMOND DEQUANTE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
WRIGHT, DEVION EDWARD - DISOBEYING A POLICE OFFICER, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
REYNOLDS, DONALD EUGENE - UNLAWFUL USE OF TELEPHONE, HARASSMENT IN THE FIRST DEGREE
FERGUSON, STEVEN ALLEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PAUL, MARK EDWARD - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
COLEMAN, JOHN ESTES - DRAWING AND AFFRAY
KONWINSKI, MATTHEW ALLEN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
COLEMAN, GEORGE FRANKLIN - DRAWING AND AFFRAY
CUNNINGHAM, JOEY LEVERN - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, PWID ECSTASY - 3RD & SUBSEQUENT, TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 3RD OR SUB. OFFENSE, TRAFFICK IN ICE,CRANK, OR CRACK, 10G ORMORE, BUT LESS THAN 28G - 3RD OR SUB., TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK COCAINE 100G OR MORE, BUT LESS THAN 200G
FOSTER, CARLEA ELIZABETH LACHELLE - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FORGERY LESS THAN 10,000, FINANCIAL IDENTITY FRAUD, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FORGERY LESS THAN 10,000, FINANCIAL IDENTITY FRAUD
TURNER, PHILLIP ELIJAH - POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, KIDNAPPING, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON
LEE, JANE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Possession of Open Containers, RESISTING ARREST
MCCRAY, THOMAS EDWARD - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
HANNA, JAMIE LYNN - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS
BURRIS, DAMON LEE - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
GRAHAM, SCOTT RUSSELL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Defrauding Keeper of Hotel, Motel, Inn, Boarding House, Rooming House, Cafe or Restaurant
RAMSEY, BOBBY LEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WOODS, JUDITH ELLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), Vehicles required to be registered and licensed., DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
JACKSON, DOMINICK JAVONCE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
LAWSON, SHEILA DAWN - Ordinance / Loitering
BARBELLA, MICHAEL - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
RUSSO, LEONORA ANN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
GAVAIDON, RANDY CONRAD - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB.
SIMPSON, LAUREN JOY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MURPHY, DARRYL - DISORDERLY CONDUCT
MARLOWE, COURTNEY LYNN - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
THACKER, KRISTEN AMBER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PARKER, TIMOTHY BILL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MCANDREW, CHRISTOPHER JOHN - ENTRY ON ANOTHER’S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
WEISWEAVER, ANDREW MARK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, FAIL TO GIVE PROPER SIGNAL, RECKLESS DRIVING, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FITZGIBBON, THOMAS KEVIN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
GLOVER, ANDREW GAGE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
JORDAN, DELBERT ALLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE