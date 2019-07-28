Mugshots, July 28

RIVERA, VICTOR MANUER - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
STOWE, CUTTER WILSON - PEDESTRIAN DRUNK, PURCHASE OR POSSESSION OF BEER OR WINE BY MINOR
ALFORD, DARRELL KENTRELL - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
CODY, DAVID ANTHONY - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
GERALD, AUNDREA - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WEISWEAVER, ANDREW MARK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, FAIL TO GIVE PROPER SIGNAL, RECKLESS DRIVING, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
STUCKEY, KAMINSKI - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HUNT, JAMES BRYAN - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
FAULKNER, TRAMONT NMN - SOLICITATION
CHAVEZ-MAZARIEGOS, NOE RODEMIRO - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CHILDERS, SAMANTH DIANE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
BROCKINGTON-COLEMAN, DAIMONE JAQUIEF - CARELESS OPERATION
TURNICK, JOHN DAVID - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
FOX, JESSICA NOELLE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, CONTEMPT OF COURT
MCKOY, WILLIAM BRANDON - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
WILLIAMS, EARL RENALDO - Ordinance / Disobeying a Police Officer, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, Ordinance / Trespass, Ordinance / Destroying, etc, Property - City Property, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
ANTHONY, THOMAS EDWARD - SHOPLIFTING
PHILLIPS, CHARLES FRANKLIN - FUGITIVE
ROGERS, JOSHUA JACOB - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
HARRIS, SHANE COLLINS - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
WHITE, WILLIAM TRAVIS - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ELLER, JAMES LEE - FORGERY LESS THAN 10,000, FEDERALLY CHARTERED OR INSURED FINANCIAL INSTITUTION CRIME BANK FRAUD)
MAYNARD, GLEN ANDREW - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BYARS, SHANE PATRICK - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
PESCE, CHRISTOPHER MICHAEL - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
WILSON, KIMBERLY ANNE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
CUNNINGHAM, ROBIN ROGERS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BECKER, JOANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
AKERLUND, DANIELLE NMN - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, Ordinance / Loitering, POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05), FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
MANN, MILDRED MARIE - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
FOSS, KIMBRA DENICE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CUTNER, BARBARA - THROWING OF BODY FLUIDS BY PRISONER ONCORRECTIONS EMPLOYEE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RICHARDSON, TIFFANY LYNN - SHOPLIFTING, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE
WHITEMAN, JEREMY BROOKS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, MOPED LICENSING PROVISIONS VIOLATION - 1ST OFFENSE, OPERATING MOPED WITHOUT METAL IDENTIFICATION PLATE
RICHARDSON, TIFFANY LYNN - SHOPLIFTING, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE
HART, KEVIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WHITEMAN, JEREMY BROOKS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, MOPED LICENSING PROVISIONS VIOLATION - 1ST OFFENSE, OPERATING MOPED WITHOUT METAL IDENTIFICATION PLATE
BUELL, VALERIE MELISSA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SCOTT, MOSES LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CLARK, CHRISTOPH J - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
JOHNSON, BRYAN EARL - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
BITTNER, TROY BENJAMIN - IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SHERROD, KAREE MARION - Ordinance / Trespass
JOHNSON, MARQUIS DARIOUS - Ordinance / Trespass
ALSTON, KEVIN DEVANCE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE