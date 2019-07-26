Mugshots, July 26

JAMES, CORNELIUS LAMAR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
RAMERS, JOSHUA DAVID - TRESPASSING
CHAPPELL, KENYA ANTONIA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BLANKENSHIP, JEFFERSON CHADWICK - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT, MALICIOUS INJ. TO ANIMALS, PERSONAL PROP., VALUE OVER $1,000 BUT LESS THAN $5000
HENDRIX, GARY NACOMA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JOHNSON, ALLEGRIANNA RENA - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
CHESTNUT, JAMES MANUEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
OBERENDER, ADRIENNE MARIE - Ordinance / Trespass, HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
HUGGINS, LEE MARK - HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF
DRAPER, SALVATORE EUGENE - LOITERING
RHODUS, DANIEL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MORROW, JAMES ALTON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
VARY, MICHELLE NICOLE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BRUNSON, BRENT RASHAD - FAILURE TO APPEAR
ROBERTS, JAMES ALLEN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
BENTON, ANDREW CROWELL - DUI, NO DRIVERS LICENSE
MITCHELL, JASON RAYSHARD - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
DEAN, JUSTIN CHARLES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WASHINGTON, REQUAESE DAYON - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
PROCTOR, MICHEAL DWAYNE ALLEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GOUDE, CHRISTINA POOLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, CARELESS OPERATION OF A MOTOR VEHICLE, POINTS
BROMELL, QUASHAUN CLIFFTON - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
HOLDEN, MEREDITH ALLISON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TINDAL, JOSHUA EUGENE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
STALLINGS, SHANETHA - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEMORE THAN $500
ATHEY, PHOEBE ALAINE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LINDSEY, JEAN-LUC AUSTIN - CUSTODY ORD,TRANSPORT CHILD UNDER 16 YRSOUTSIDE STATE, NOT RETURNED WITHIN 72 HR
VANDUNK, LEONARD MONROE - Ordinance / Weapons - Discharge of Firearms, Slingshots, Air Rifles, Explosives, etc.
ROBERTS, DEBORAH LYNN - REVOCATION OF PROBATION
PIERCE, STEFANE VERNARD - FAILURE TO APPEAR
RUSS, DANIEL ALFORD - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
MADDOX, ERIC CLIFTON - POSSESSION OF HEROIN, THIRD & SUBSEQ.
HERSHEY, JASON - FAILURE TO APPEAR
GRAY, GEORGE EVERETTE - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
BESSENT, TIMOTHY LYNN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
DAVIS, DEONTE JAMAAL - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE OVER $1,000 BUT u003c $5000, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HAIR, JAYVON JACOB - POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
BLAKE, JOSEPH WESLEY - USE OF VEHICLE W/O PERMISSION FOR TEMP.PURPOSE ONLY, UNCONNECTED TO OTHER CRIME
SPANN, NEFERTORI LAMAR - RECKLESS DRIVING, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
SMITH, STEVIE WAYNE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION