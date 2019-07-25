Mugshots, July 25

HANNA, JAMANDA ARNAE - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS
PATTON, LAUREN ELIZABETH - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
MYERS, KAWAUN MONTIGUE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE, CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE, MALICIOUS INJ. TO ANIMALS, PERSONAL PROP., VALUE OVER $1,000 BUT LESS THAN $5000
ROBERSON, TARA NICHOLE - UNLAWFUL ENTRY INTO ENCLOSED PLACES
BROWN, GREGORY ALLAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
GURGANIOUS, DOROTHY AMANDA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MCEACHERN, DALE FRANKLIN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, SHOPLIFTING UNDER $2,000
MAHALA, NEICA KIMBERLY - FAILURE TO PAY GENERAL SESSIONS FINE
WILEY, CARLA BROWN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
JOHNSON, MARQUIS DARIOUS - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
MUNN, SCOTTIE DANIEL - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
CHAVIS, LOUCINDA NICOLE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CRONOS, KELSEA LYNN - FAILURE TO APPEAR
TODD, RONNIE LEGRAND - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
FULLWOOD, JESSICA IRENE - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
SMITH, MARISA ANN - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
PRITCHETT, SETH RICHARD-RUSSELL - MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
GREENE, ALYSSA ELIZABETH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CHESTNUT, JEMAR DWIGHT - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
COFFEY, QUR-AN QUENTRELL - CUSTODY ORDER/PENDING, TRANSPORT UNDER16 YEARS RETURNED WITHIN 3 DAYS), DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
STUBLICK, JOHNNY THOMAS - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SMITH, OLIVIA SHANAE - VIOLATION OF PROBATION
MACKENZIE, LISA DAWN - STOP PAY ON CHECK, DRAFT, ETC., W/INTENTTO DEFRAUD, VAL $500 OR LESS, 1ST OFFENS, STOP PAY ON CHECK, DRAFT, ETC., W/INTENTTO DEFRAUD, VAL $500 OR LESS, 1ST OFFENS, STOP PAY ON CHECK, DRAFT, ETC., W/INTENTTO DEFRAUD, VAL $500 OR LESS, 1ST OFFENS, STOP PAY ON CHECK, DRAFT, ETC., W/INTENTTO DEFRAUD, VAL $500 OR LESS, 1ST OFFENS
STEWART, SAMAD ALQUAN - RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
BUFFKIN, BOBBY JOE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SHOPLIFTING UNDER $2,000, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
HERNANDEZ-DOMINQUEZ, ALFONSO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
ORR, SHANTONIESHA ELAINE - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
SLAUGHTER, ALLEN - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE, PWID HEROIN, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
GRANT, MAURICE JAVON - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SCHROEDER, MARK ARTHUR - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
ALESTRA, AMBER LEA - FAILURE TO PAY GENERAL SESSIONS FINE
SOLES, ZACHERY AARON - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
SVENKERUD, NATHAN ERIK - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
HOWARD, DELLA REBECCA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GRIFFIN, MARSHALL VAN - FUGITIVE
HOLCOMB, AMANDA KAY - FAILURE TO APPEAR
STEEN, KELLY LEANN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
RUSSO, LEONORA ANN - DISORDERLY CONDUCT
BARNES, RACHEL LYNN - SHOPLIFTING
COX, MARC ANDREW - Ordinance / Breach of the Peace