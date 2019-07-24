Mugshots, July 24

WARD, VANESSA BURNICE - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 2ND DEGREE
SLONE, ELIJAH EUGENE - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
HERALD, ERIKA LUCILLE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
EARLEY, PATRICK CONNLLY THEODORE - LOITERING, POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
ALLEN, WILLIS RICKY - UNIFORM TRAFFIC LAW CHAPTER, WHERE OTHER PENALTY NOT SPECIFIED, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, CROSSING MEDIAN, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD
VERRANEAULT, SCOTT LAWRENCE - FAILURE TO APPEAR
MILLER, RONALD - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
AUMEN, DANIEL MARTIN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
ANDERSON, JASON DALE - SUPPORT, OBLIGATION TO SUPPORT SPOUSE AND CHILDREN, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GOUDE, BETTY CARISA - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT ON ACHECK MORE THAN $500 BUT LESS THAN $1000, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE
DAGOSTINO, JERRY ANDRE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GOUDE, DAVID LARUE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE ABHAN)
DENNIS, DARIN RAY - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
CABANA- SERRANO, ERICA - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
ISLEY, JASON SCOTT - SHOPLIFTING UNDER $2,000
THOMAS, CHARLES JUNIOR - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION
WILLIAMS, REGINALD LAYFETTE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
CLARK, NORRIS TYRONE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
DAVIS, EMILY CHRISTINE - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
FELICIANO, JESSICA NICHOLE - DISORDERLY CONDUCT
NEALS, JOSEPH LUIS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE, KIDNAPPING, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
WHITTIER, MATTHEW BARRON - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
PYATT, JOEY LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WRIGHT, WILLIAM ALAN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
ALFORD, DORIAN - ANIMAL LEASH LAW
JOHNSON, TRAVON DAVON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, Head lamps LIGHTS) required on motor vehicles and motorcycles, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
FRANKLIIN, JEFFERY BUTLER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MOONEY, ERIK MAJOR - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000