Mugshots, July 23

PARROTT, LISA ANN - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
RINEY, JAMES ANTHONY - Ordinance / Sleeping on Beach
GRAINGER, MAKAYLA NANCY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
MANGUS, JEREMIAH MATTHEW - SOLICITATION
STANLEY, JASON LEVON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
COREY, SABREENIA ASHLEY - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, IMPROPER VEHICLE LICENSE, FAILURE TO APPEAR
STEELE, ZACKARY LEE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FORGERY LESS THAN 10,000
VILLA, JESUS - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
SPEIGLE, RYAN JAY - VIOLATION SEAT BELT LAW, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MASON, SAMANTHA RAE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
ROOT, CHERLY ANN - DISORDERLY CONDUCT
CAMPBELL, TEONDRIA NEACOLE - SHOPLIFTING
EDWARDS, DEREK BLAKE - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
CANTRELL, JOSEPH HERMAN - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
DOWN, NOLAN EDWARD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ROSS, MICHAEL ANTHONY - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
CRIBB, JOHN PHILLIP - SHOPLIFTING UNDER $2,000, BREACH OF PEACE AGGRAVATED IN NATURE)
GONZALEZ, AGUSTIN GABRIEL - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
WELLS, LEVI ALLAN CLAY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SMALL, GEORGE EDWARD - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
HART, KEVIN - Ordinance / Public Disorderly Conduct in Motor Vehicle
AUCLAIRE, STANLEY PHILLIP DAVIS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, TOO FAST FOR CONDITIONS
STENGEL, ANGELA LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD
POWELL, CALEB BRETT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BENNETT, CHARLES HENRY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME
STENGEL, ANGELA LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD
POWELL, CALEB BRETT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HEMINGWAY, JAMES DONQUELL - MUFFLER VIOLATION, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
SHER, SHANNON LINDSEY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CAUSEY, JESSIE WILSON - POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER
JONES, KEWON RASHAWN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
THOMAS, NATHAN - VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION
BLACKWOOD, MICHAEL CHRISTOPHER - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE OVER $1,000 BUT u003c $5000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
ROSS, DONALD DOUGLAS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
THOMAS, CHRISTIN ANTHONY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
NASH, MARK ALAN - AFFRAY
POSTON, MADRICK SETH - AFFRAY
GRAHAM, RAEKWON TARIQ - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
SHERMAN, TYQUILIUS L - FAILURE TO APPEAR, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
SILVESTER, THEO LAMBERT - Ordinance / Loitering
BENNETT, CHARLES HENRY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME
MCDONALD, WILLIAM CONNER - Ordinance / Trespass
MITCHELL, DUSTIN REED - Procedures upon transfer of ownership of vehicle; application for transfer and issuance of new card; fee., FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
GORDON, ANN BRIGMAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
JONES, KELVIN ALFORD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PLYLER, THOMAS ANDREW - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE