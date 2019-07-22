Mugshots, July 22

BUFFKIN, JAMES ELDRED - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
GARLOCK, NICOLE TESS - SHOPLIFTING UNDER $2,000, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
LARK, DILLON EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, TORTURE
MACHADO, LUIZ HENRIQUE - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LEADMAN, JAMES RUSSELL - NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
MACOMSON, VICKIE LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
BEBBER, LALITA SIMS - SHOPLIFTING UNDER $2,000, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
BARRINEAU, KIRVIN TRELL - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
PETTIT, ANDREW - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
PALMER, JOHNNY EDWARD - SHOPLIFTING
SANDERS, THOMAS ROY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CARBONARA, ASHLEE VICTORIA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
RYAN, PATRICK DAVID - Ordinance / Breach of the Peace
BELL, BLAYDEN RICHARD - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL, BOATING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
ALFANO, STEPHANIE ANNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HERNANDEZ GOMEZ, ANDRES - NO DRIVERS LICENSE, RECKLESS DRIVING
HENTHORNE, GEORGE DAVID - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
WILLIAMS, MARK HOWARD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CORNISH, DAVID ROBERT - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BROADWAY, FREDRICK ALGARON - VIOLATION OF PROBATION
MILLER, JOHN ANTHONY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
TEMPLES, BENJAMIN WAYNE - Ordinance / Breach of the Peace
BIBB, KYLE VERNON - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LEONARD, LATRELL MAURICE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HICKMAN, DEANDRE DWAIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION