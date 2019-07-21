Mugshots, July 21

GRANT, CASEY LEVON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
WOODGETT, JACARLIN RASHARD - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
DURDEN, JORDAN CHRISTOPHER - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
TAGGI, BAILEY MICHAEL - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
JAN, SOLOMON AHMED - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
OLEARY, JEREMY JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, TEXTING VIOLATION -Unlawful use of a wireless electronic communication device while operating a motor vehicle
JOHNSON, RYAN SCOTT - DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION
SNODGRASS, GERI LYNN - Ordinance / Shoplifting
MCBRIDE, RICHARD JAMES - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
THOMPSON, LARRY DONNELL - FUGITIVE
SHREEVE, ANTHONY - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
ISAAC, WESLEY RAYHEEM - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000, NO DRIVERS LICENSE
BUFFKIN, WESTON CHASE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
TODD, ANGELA RENEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PRIEST, KENIYAH KIYANTA-ACIRE - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
CONSTANTINE, NICK - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, Ordinance / Disobeying a Police Officer, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
HENDRIX, MALENA MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ROJAS, ROBERTO AGUILAR - NO DRIVERS LICENSE
SNODGRASS, GERI LYNN - Ordinance / Shoplifting
MCBRIDE, RICHARD JAMES - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GRAHAM, JAMES RUDOLPH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WRIGLEY, MICHAEL WILLIAM - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HAMMER, BRANDON MICHAEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HORTON, JACOB DUNCAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BETIA-VILLALOBOS, JUAN CARLOS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, NO DRIVERS LICENSE, RESISTING ARREST
MARKS, SEBASTIAN NICHOLS - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
RION, SARAH CAROLINE - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE
GRIFFIN, MALCOLM O’SHAE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BOYD, JAQUTEZ NAQUON - VIOLATION OF ABC LAW, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MINCER, JEFFREY ISIAH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HUGGINS, MARTY JOE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, MALICIOUS DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY,3RD OR SUBSEQ. PROPERTY CRIME
GUYTON, WILLIAM DONALD - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
LIS, WILLIAM BERNARD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ARAUJO, BRENDAN ANTHONY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
OLDORFF, KAYLA DANIELLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, MALICIOUS DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY,3RD OR SUBSEQ. PROPERTY CRIME