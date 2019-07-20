Mugshots, July 20

HAMMOND, REBECCA BROWN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
COLE, WILLIAM THOMAS - Ordinance / Breach of the Peace
HUFFMAN, BRITNEY RYAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BRADY, TIMOTHY EUGENE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MOUZON, JERMAINE THOMAS - CRUELTY TO CHILDREN TORTURE, DEPRIVATION), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, MANF., DIST., ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 2ND OFFENSE PRIOR TO 6/1/05), PWID METHAMPHETAMINE CRANK) 2ND OFFAFTER 6/7/05)
LOPEZ, ESTEBAN GONZALEZ - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JOHNSON, JANIE IRAISHA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
NETTLES, KAMARIA NICHELLE ELIZABETH - FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
BONE, FRANCIS WALKER - FAILURE TO APPEAR
ZAWADKA, PAWEL NMN - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
TAYLOR, THOMAS ANTHONY - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
ZELICH, NICOLE ROSE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BOSELY, EVERETT - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, LOITERING
COX, WILLIAM BRANDON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
OWENS, LUCAS CLIFTON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
COVINGTON, GUY DALE - FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000
STANLEY, JILL AMY - FOLLOWING VEHICLE TOO CLOSELY
HERRING, JULIA ANN - CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
HIGH, HOYT JEFFEREY - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
STUMPP, BRITTANY NICOLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PHILLIPS, MILTON THOMAS - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION
BARR, MICHAEL QUENTRELL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, POSS COCAINE 2ND OFFENSE AFTER 6/7/05_, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ., POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ., UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
HARRELSON, DONNA ELAINE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MASON, EDWARD SCOTT - Ordinance / Shoplifting
LEE, MARVIN MAURICE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
WILLIAMS, LEONTAY KALIQUE - Ordinance / Receiving Stolen Goods, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
WESTON, DION VASHAUN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GREEN, ASHLEY NOELLE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
ROBINSON, JONATHAN WAYNE - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
THOMPKINS, JOHN PAUL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
KENNEDY, WILLIAM DOUGLAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GRAVES, MARCUS MAURICES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JOHNSON, RYAN SCOTT - DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION
BARNES, PENNY LYNN - OPEN CONTAINER, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
JAMES, BIANCA AISHA - Ordinance / Destroying, etc, Property - Personal Property
GAMBLE, RANDY ALFONZO - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GREEN, DEREK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HINKLE, JERRY LYNN - POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
BROWN, HENRY LEE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD
HAUN, LAUREN ECHKO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GOODMAN, HEDIEN ALEXANDER - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JAN, SOLOMON AHMED - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION