Mugshots, July 19

HARKNESS, ALEXIS DOMINIQUE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LESTINGI, JUSTIN COLE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, DRIVING UNDER SUSPENSION
DANIELS, RAYMOND JACK - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
NEWHART, ATHENA LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ADAMS, JUSTIN MICHAEL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ROBERTS, MEREDITH CALI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BELLAMY, KEITH LAMAR - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, FUGITIVE
JOHNSON, SABRINA NIESHA - SHOPLIFTING
COSTELLO, MICHAEL LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MCLEOD, CHRISTOPHER NMN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
KESLER, WILLIAM TODD - Ordinance / Assault; Assault and Battery
COX, FRANCES ANNA - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS, RECKLESS DRIVING, DISORDERLY CONDUCT, THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFICIAL
HALDORF, LUKE ANTHONY - VIOLATION OF PROBATION
MONTGOMERY, DAN CARL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TAYLOR, JEREMY WILSON - MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05)
LEAL, GLENN RICHARD - SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE
ROGERS, ELISABETH JOHNS - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
KOSZELA, ERIK JOSEPH - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED
COSTELLO, MICHAEL LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MCLEOD, CHRISTOPHER NMN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
SINGLETON, WILLIE JOE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WHITEFORD, TIFFANY KAYE - FAILURE TO APPEAR
TISDALE, DAVID LARON - PWID HEROIN, MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
RODRIGUEZ, RAMIRO GARCIA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, MOPED LICENSING PROVISIONS VIOLATION - 1ST OFFENSE, IMPROPER LANE CHANGE
BAKER, AMBER NICHOLE - MANUFACTURE, DIST. ETC. ICE, CRANK,CRACCOCAINE - 2ND OFFENSE PRIOR TO 6/1/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB
GAMBLE, DEMARKIS EARL - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE
MARTIN, RHONDA MICHELLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LONG, DOUGLAS PAUL - FAILURE TO APPEAR
KESLER, WILLIAM TODD - Ordinance / Assault; Assault and Battery
MORTON, BRANDON FRANKLIN - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SMITH, QUENTIN BARRELL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
DE LA CRUZ, FERNANDO - NO DRIVERS LICENSE
DE LA CRUZ, FERNANDO - NO DRIVERS LICENSE