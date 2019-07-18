Mugshots, July 18

EDWARDS, COREY NICOLE - FAILURE TO APPEAR
MYERS, TRAVERS LEVON - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
LANCASTER, MEGHAN CORNELIA - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
GERALD, ARTHUR EUGENE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
WILLIAMS, THEO JAMAL - SHOPLIFTING MORE THEN $2000 BUT LESS THAN $10,000
RICHBURG, JOSEPH L. - FAILURE TO APPEAR
BARBER, ATTICUS MCNEILL - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), Ordinance / Shoplifting
VEREEN, RODELL NMN - LITTERING, COUNTY ORDINANCE---HAULING WITHOUT ACOVER
DOMENICO-ACOSTA, EUGINIO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
ROWELL, GEORGE HERMAN - DRIVING UNDER SUSPENSION
BELLAMY, MAJOR ADAM - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
STEELE, JEREMY NATHANIEL - Ordinance / Trespass
RIDDLE, GARY JENNINGS - Ordinance / Prostitution, Assignation, Lewdness, etc.
MCDONALD, WILLIAM CONNER - Ordinance / Trespass
STAERK, LISA ANN - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
MISHOE, TAVIS BENJAMIN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
LARIMORE, KEVIN NMN - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, FAILURE TO APPEAR
ANDREWS, MARIE ELAINE - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
GODBOLT, RAQUAN WADELL - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE
KNIGHT, ANDREA NICOLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GRISSETT, MARKYL LAQUAN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE