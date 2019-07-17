Mugshots, July 17

HOLDEN, JAMES HENRY - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
GRISSETT, WILLIE HENRY - CONTEMPT OF COURT
ABBOTT, PAYTON CHRISTIAN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
HUGHES, WILLIAM OWEN - FAILURE TO APPEAR
GOODWIN, CAMELLIA DAVIS - FAILURE TO APPEAR, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
ABEL, MEGHAN JEAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JONES, SHEILA THOMPSON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HOWELL, JOSEPH FRANK - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ELLIS, ALISHA MARIE - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
HARRELL, THOMAS EARL - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
CASE, JEFFREY JUDE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, UNLAWFUL ENTRY INTO ENCLOSED PLACES
ZEITZ, THOMAS JORDAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GRIMMAGE, JOSHUA RAMONE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BROWN, KEVON DEMETRICS - BURGLARY 2ND DEGREE, CONTEMPT OF COURT
MORRISON, RICHARD TILLIA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ABEL, SHERRY JEAN - BURGLARY 2ND DEGREE
BELLAMY, SEAN JAMAL - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
OSLIN, KEVIN ROBERT - DISORDERLY CONDUCT, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, FAILURE TO APPEAR
OLIVER, JUSTIN WAYNE - HEROIN, MORPHINE, ETC., TRAFFICKING IN ILLEGAL DRUGS, 28G OR MORE
MAZYCK, MICHAEL ANTHONY - SHOPLIFTING
CONNOLLY, DAVID CHARLES - RECKLESS DRIVING, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway., DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, IMPROPER VEHICLE LICENSE, FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS
KEENER, KENNETH LOWELL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TOO FAST FOR CONDITIONS, NO DRIVERS LICENSE, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
HEINZL, MICHAEL JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MORRIS, DOMONIQUE RODERO - MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000
ETHRIDGE, MICHAEL THOMAS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
DESHAW, DYLAW GORDON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SHEPARD, CHERI LYNN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
ROGERS, BRIAN LEE - POSS. STOLEN AUTOMOBILE, 3RD & SUBSEQ.OFFENSE
RIVERA BARAHONA, DARLYN FRANCISCO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DIXON, JAMES BRIGHAM - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PIGG, NICHOLAS JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, VIOLATION SEAT BELT LAW, IMPROPER VEHICLE LICENSE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, NO DL IN POSSESSION, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
SMITH, JAMES BOTHA - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
SEWALISH, ELIZABETH ASHLEY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WILLIAMS, LAUREN ASHLEY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE