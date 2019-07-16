Mugshots, July 16

MCANDREW, CHRISTOPHER JOHN - ENTRY ON ANOTHER’S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
BATCHELOR, AL MICHAEL - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
SUAREZ, MARY PATRICIA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SADE, BONNIE LEA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WILSON, DEBRA LEE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
VASQUEZ, ALBERTO ROJAS - NO DRIVER’S LICENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
STRICKLAND, COREY LEON - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
SMITH, GARNET CHRISTINA - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
PERRY, ALFRED CLYDE - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, NO DRIVER’S LICENSE, Vehicles required to be registered and licensed., Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
DAVIS, JAMIE LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MCCARTY, MICHAEL BENNETT - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
CONNER, TREVON CORDELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, DISREGARDING STOP SIGN
VEREEN, HEATHER NICOLE - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $1,000 OR LESS
STEVENS, RAYMOND FREDERICK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BELLAMY, WESLEY DEWAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
HEATLEY, CALVIN LEROY - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
HOWARD, DEREK KEIF - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PRESTON, ANTHONY MARK - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ADAMS, LISA MARIE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
DANIELS, KATRINA MELENE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WRIGHT, WILLIAM ALAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HERRING, WADE GRAYSON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE