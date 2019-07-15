Mugshots, July 15

MEYER, GARY LYNN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MARTIN, JAMES WESLEY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TURNER, ASHLEY LYNN - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
THOMAS, JASON MICHAEL - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
WALLACE, LENAY MICHELE - ATTEMPTED MURDER, DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAIL. TO RETURN DRIVER’S LIC. AFTER NOTICE OF SUSP., CANCELLATION OR REVOCATION
BREEDEN, SAMANTHA ELIZABETH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MESHREKI, RAFIK MONIR SHAFIK - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
VEREEN, PAUL NMN - Ordinance / Trespass
CASSIDY, CHAD MATTHEW - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COOK, DARYL ISAAC - LOITERING
HOBSON, BERNARD NMN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WHITE, STEPHEN THOMAS - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
WILLIAMS, SHANTIVIA LUXINEER - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
BENSON, CHARLES J - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION
WILLARD, KEVIN TODD - POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE, SHOPLIFTING UNDER $2,000
OWENS, THOMAS EDWARD - MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
GOFF, MIKKEL JAVON - PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05)
HEINE, REBECCA ROSE - KIDNAPPING, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED
SACRAMENTO DOS ANJOS, BRUNA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WARD, JEMAR LAVELLE - Ordinance / Breach of the Peace
LOPEZ, AUGUSTO ROMAN ESTEBAN - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 2ND OFFENSE, FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY ON LEFTTURN
DINGLE, MELISSA LORRAINE HARLEY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
FINUCANE, MATHEW STEVEN - DUI
TURNICK, JOHN DAVID - MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05), BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
FIRKUS, BRIAN R - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
LEVICK, RICHARD LEE - THROWING OF BODY FLUIDS BY PRISONER ONCORRECTIONS EMPLOYEE, THROWING OF BODY FLUIDS BY PRISONER ONCORRECTIONS EMPLOYEE, RESISTING ARREST, RESISTING ARREST, Ordinance / Loitering, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
PATTERSON, JACOB RAY - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
SMELTZER, MARY LAURA - Ordinance / Shoplifting
BARRY, MICHAEL THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FIORINI, JOSHUA WEED - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
LEIGH, MICHAEL BRANDON - NO DRIVERS LICENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., NO LICENSE TAG LIGHT