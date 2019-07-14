Mugshots, July 14

MCKENZIE, HEATHER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB.
BELL, JUSTINA MARIA - UNLAWFUL ENTRY INTO ENCLOSED PLACES
MCCARTNEY, DEVONTE CHARLES - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
FISHER, JENNA CIARA - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
REILLY, MICHAEL JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RIZZO, NICHOLAS JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WILLIAMS, TAYLER JORDAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WATSON, HUNTER JACKSON - FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
NORRIS, KAYLYN RENEE - POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
ELLIOTT, KENDALL DERRICK - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, IMPROPER TAILLIGHTS, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., NO DRIVERS LICENSE, RECKLESS DRIVING, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
SHULTZ, ISAAC TIMOTHY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD
MANIGAUT, MICHAEL - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
SMITH, ANTONIO DEWAYNE - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION
YEARGAIN, DAVID CHARLES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KATHKE, JOSH THOMAS - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
SINCLAIR, TIMOTHY DARNELL - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
SINNAEVE, SETH JOSEPH - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
SHAFER, TARA LEIGH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ANDERSON, RASHADA MONIQUE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HOFER, ROBERT LOUIS - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
KULAGA, DANIELLE LEIGH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WISE, SEAN RYAN - POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
HOYLE, JODY FRANKLIN - POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE, OBSTRUCTION OF WINDSHIELD, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.
FLOYD, CAROLYN JACKSON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
STOOS, CARLTON JAMES - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
HARRISON, WALTER KYLE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MORRIS, ASHLEY MARIE - Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
HOGAN, DANIEL MATTHEW - SHOPLIFTING UNDER $2,000
DUNCAN, ALLAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
BOLES, JENNY MARIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MURPHY, SHANNON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
STANTON, KRISTI LYNNE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SCHULTZ, RANDY STEVEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FULTON, ADRIAN DARNELL - MISCELLANEOUS AND NON-DISCERNIBLE USE SPECIFIC OFFENSE WHENEVER POSSIBLE), Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
DELLINGER, JULIUS STEVEN - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
ROSARIO, WILFREDO - FRAUD. ALTERA. OF REGISTRA., LICENS. DOC. OTHER THAN REGIS. CARD/LICENSE PLATE, TOO FAST FOR CONDITIONS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
SCOTT, CALVIN DION - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
AUMEN, DANIEL MARTIN - MOPED LICENSING PROVISIONS VIOLATION - 1ST OFFENSE