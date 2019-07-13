Mugshots, June 13

SINCLAIR, TIMOTHY DARNELL - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
WILLIAMS, LINDA - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
GILBERT, BETTY BLACK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DUNCAN, ALLAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SMITH, SHAQUAN KWOMAINE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WHITE, TIMOTHY LAMAR - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
KEEN, NATHAN ANDREW - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE, PEDESTRIAN DRUNK
WOODARD, CHRISTY LAVON - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE HIGH ANDAGGRAVATED NATURE DOI AFTER 1/1/04
JENKINS, MATTHEW NMN - INTERFERENCE, HINDERING OFFICERS SERVING WARRANT OR RESCUING PRISONERS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, SUPPORT, OBLIGATION TO SUPPORT SPOUSE AND CHILDREN
EDWARDS, ARLAND ALVEA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, MALICIOUS INJURY TO REAL PROPERTYTHIRD AND SUBSEQ. OFFENSE
SIMMONS, VINCENT NMN - POSSESSION OF ECSTACY METHYLENEDIOXYMETHAPHETAMINE, SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
GRUBBS, QUENTIN DAVID - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), SHOPLIFTING UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
MIER, JAMILETH D - DISORDERLY CONDUCT
BROWN, CHRISTOPHER ANFONY - POSSESSION OF ECSTASYMETHYLENEDIOXYMETHAMPHETAMINE ECSTASY)
DANIELS, JAMAL MARQUIS - RESISTING ARREST
STEPHENS, MALIK RAQUAN - FUGITIVE
ADKINS, JOHN RANDOLPH - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HERNANDEZ CHILEL, LUCIA - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MARINELLA, GARRETT JAMES - RESISTING ARREST
SHACKLEFORD, TYQUAN TYVALE - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, RECKLESS DRIVING, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, RESISTING ARREST
ABREU, DRAKE JUAN - FAILURE TO APPEAR, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
SIMPSON, SCOTT KELLY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PORTER, MARIA ELIZABETH - Ordinance / Trespass
WILSON, CHARLES JUNIOR - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MYERS, MARK D. - LOITERING, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., FAILURE TO APPEAR
HAILEY, JAMEL ANGELO - RESISTING ARREST, MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF
PEVEY, JOSHUA - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
REDDEN, DARRIAN CARLOS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WILLIAMSON, BRANDON LEE - CONTEMPT OF COURT
WILLIAMS, SHAHEEM DONEE - CONTEMPT OF COURT
ANDERSON, SIMONE LOYTOYA - Ordinance / Shoplifting
WALKER, JAMES ROLAND - CONTEMPT OF COURT
HART, SHELBY LYNN - CONTEMPT OF COURT
GREY, SHEKEILA HEISHELA - Ordinance / Shoplifting
BARRETT, WENDY NICOLE - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BULLOCK, CLYDE PRESLEY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SWAN, RONALD NMN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JONES, SHAKEYTHUA TINKELLA - Ordinance / Shoplifting
BRADLEY, KENNETH CLIFFORD - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
ONCALE, RODNEY PHILLIP - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER11)- FIRST DEGREE AFTER 6/1/05), CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER11)- FIRST DEGREE AFTER 6/1/05)
LOWDER, KYLE LAWSON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HUGGINS, JOAN - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS
SIMMONS, JAMES DURRELL - DISORDERLY CONDUCT
GALLOWAY, RICKY TONY - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., SHOPLIFTING UNDER $2,000
HERRING, DUSTY WAYNE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
DABDOUB, YOUSSEF MOHAMMAD - MALICIOUS INJURY TO REAL PROPERTYVALUE OVER $5000
COOK, CHRIS DELEON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GRAY, RACHEL FAITH - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
CROSS, BREASIA TAKERIA - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
CAMPOS, JESUS CLEMENTE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
GRIFFEN, COCO ROSE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MORGAN, STEPHEN MICHAEL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JOHNSON, THOMAS - DISORDERLY CONDUCT
HUNT, ANTHONY LAVON - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
DIXON, HARVEY DEMOND - MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000
HASTINGS, SARA LOUISE - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, DISREGARDING STOP SIGN