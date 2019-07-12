Mugshots, July 12

WIRTH, TWALA DAWN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BUFFKIN, BOBBY JOE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
LEE, JANE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PRICE, RAPHAEL TODD - RECKLESS DRIVING
PRICE, JENNIFER RENEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
DAUGHERTY, CARL WILLIS - POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.AFTER 6/7/05), MISCELLANEOUS AND NON-DISCERNIBLE USE SPECIFIC OFFENSE WHENEVER POSSIBLE)
BELCHER, MIKEALA BRI-ANN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
BURT, AMBER LINSEY - FAILURE TO APPEAR
ST JERMAINE, MELISSA JEAN - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
DOUGLAS, CHARLES JUNIOR - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
ARMSTRONG, WILLIAM HOLLY - DISORDERLY CONDUCT, RESISTING ARREST, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
DUCKWORTH, BRANDON GREGORY - Ordinance / Assault; Assault and Battery
STAGG, CHRISTOPHER WILEY - DUI, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
GILCHRIST, SHENEKA KAREN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
BROWN, DAQUON ALEXIS - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HUCKS, TAMMY LYNN - PEDESTRIAN DRUNK
TALBOT, DOUGLAS BOYD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SUMPTER, GENEVA COLLETTE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
FITZGIBBON, MICHAEL PETER - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MARTIN, JAMES DANIEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SUMPTER, GENEVA COLLETTE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
FITZGIBBON, MICHAEL PETER - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MARTIN, JAMES DANIEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ROBERTS, DUSTIN MARK - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SWAILS, VERNON OBRIAN - BURGLARY VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE