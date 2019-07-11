Mugshots, July 11

DAVIS, CHARLES HYKEEM - SHOPLIFTING 3RD OFFENSE OR MORE
FAULKNER, TRAMONT NMN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BROWN, CHERYL LASHAWN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
HARDEE, JOSEPH MICHAEL - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
HAINES, DAVID KIRK - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WILLIS, KENNETH BENJAMIN - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
BOSTICK, LEE-ERIC TYRONE - FINANCIAL IDENTITY FRAUD
DURBIN, JANINE TAYLOR MYERS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BENNETT, JONATHAN ROY - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
CAUSEY, SUSAN ASHLEY - FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER
GREEN, KEITH - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ADAMS, DAVID PATRICK - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
TIGHE, CHAD JEFFERY - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
SANCHEZ, EFREN ERIC - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
FEDORKA, WILLIAM BRYANT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
LECROY, RAYMOND WILLIAM - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, Ordinance / Sleeping in Motor Vehicle
HOUSAND, LONNIE GLENN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
PATE, AMANDA KAY - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, RESISTING ARREST, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
HEWITT, JESSICA DIANE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
PRICE, HERMAN JOSEPH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
RAKOSKI, CRAIG PAUL - Ordinance / Public Defecation or Urination, CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT
NEWMAN, CASEY ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SANDERS, TONYA LYNN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LONG, JASON OLIN - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
DIXON, RONNIE JUNIOR - SHOPLIFTING UNDER $2,000
EURY, MICHAEL DEAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
EDENFIELD, CHARLES MICHAEL - FUGITIVE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KENDALL, KYLE REUBEN - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
MCGOWAN, DOUGLAS CRAIG - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MARTIN, CHRISTOPHER ROBERT - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BROWN, DAVID WALTON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BATEMAN, KREED CORNELL - FILING A FALSE POLICE REPORT -MISDEMEANOR VIOLATION, USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY
POPE, KERI F - OPEN CONTAINER, POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB.
MARTIN, JAMES DANIEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA