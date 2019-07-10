Mugshots, July 10

NEWHOUSER, MASON DAVID - REMOVING OR AFFIXING LICENSE PLATE TO CONCEAL OR MISREPRESENT IDENTITY OF OWNER, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DAVIS, JOHN WESLEY - DISORDERLY CONDUCT
HINES, ERIC MICHAEL - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HODGE, LANAJAH NARAI - SHOPLIFTING 3RD OFFENSE OR MORE
JONES, JEREMY WILLIAM - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS
BERGER, BARBARA ANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
VOLLMER, SHARON LEE - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
CRAFT, BRADY MICHAEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LEDDY, KATHRYN ANN - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
HART, DEBORAH LEA - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
DIXON, MICHAEL WAYNE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
GORE, BRANDON CRAIG - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
SPENCER, STEVEN ROBERT - VIOLATION OF PROBATION
WALLACE, MICHELLE IRENE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JOHNSON, MARK STEVEN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SMITH, JOSHUA KEITH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MARTIN, CRYSSIE BLAIR - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LASTER, LAQUINTON DONELL - FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
GANT, TONIO EUGENE - Ordinance / Trespass
MARTIN, CRYSSIE BLAIR - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LASTER, LAQUINTON DONELL - FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
GANT, TONIO EUGENE - Ordinance / Trespass
HOLLENBECK, SUSAN CHRISTINA - DISORDERLY CONDUCT, PEDESTRIAN DRUNK
JAMES, GEORGE RAHIEM - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS