Mugshots, July 8

THORNE, TYQUAN TYSUN - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
STEWART, CULLIN CLUTE - Ordinance / Breach of the Peace
NESBITT, SHIRELL GARDNER - DISORDERLY CONDUCT
WICKER, ADAM STEPHEN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CONNER, GAVIN RAY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Loitering, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ISELLA, CARMEN CHARLES - SHOPLIFTING UNDER $2,000, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, RESISTING ARREST
OLIVER, JAMES DALE - BOATING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
HARRIS, JUSTIN OMARZIO - Ordinance / Public Defecation or Urination
MARTIN, JAMES ALEXANDER - OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION
SHIREY, RONALD ARTHUR - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
CAMPBELL, SHAQUILLE DEVONE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WALL, EMILY ANN - Ordinance / Loitering, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
VAUGHN, WYKEICE VAUGHN - DISORDERLY CONDUCT, FAILURE TO APPEAR
ZISSETT, TRAVIS MCGEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
DAWSON, DAVID JOBIE - Ordinance / Shoplifting
HUNTER, HUBERT JUNIOR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, WINDOW TINTING, SUNSCREENING, INSTALLATION, SALE, CERTIFICATE VIO., PROFESSIONAL
WHITE, HERMAN - RECKLESS DRIVING, OPEN CONTAINER
WIIK, CONNOR JONATHAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
FLOYD, JAMES ELLIS - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
MCQUEEN, GABRIEL DAWAUN - Ordinance / Public Defecation or Urination
SHIFLETT, ALYSSA DENEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SESLER, JAMES KEITH - RESISTING ARREST
EVANS, JUSTIN TYRECK - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
WILLIAMS, ASHLEY CHRISTINE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
INGOLD, PAUL DONALD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SORRELL, RONALD LEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS
FULWOOD, BRYSON LEE - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
HAGER, SETH HAYES - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL, UNLAWFUL USE OF A LICENSE/FAKE ID