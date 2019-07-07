Mugshots, July 7

SMITH, RICHARD JAMES - Ordinance / Breach of the Peace
JONES, WILLIAM - PEDESTRIAN DRUNK, PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
INGOLD, PAUL DONALD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GARCIA ECHEVERRIA, JESUS - NO DRIVERS LICENSE
GREENE, JASMINE AHKEYLA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
DURANT, TERRY TERILL - NO DRIVERS LICENSE
BROWN, PATRICK EDWARD - FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT ON ACHECK MORE THAN $500 BUT LESS THAN $1000, FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT ON ACHECK MORE THAN $500 BUT LESS THAN $1000, FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT ON ACHECK MORE THAN $500 BUT LESS THAN $1000
WEST, TRAVIS RYAN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BARNS, ALEXANDER THOMAS - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, FAILURE TO SURRENDER DRIVER’S LICENSE WHEN REQUIRED AFTER CONVICTION, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
TODD, KEVIN WINSTON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CLARDY, ORION BROOKS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, TO MANUF,DISTR,DISP,OR POSSESS W/INTENTTO MANUF,DISTR,DISPENSE A CONTRLD SUBST., POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE
BROWN, RANDALL SCOTT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
REDDICK, CEDRIC LEGGETE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
DIXON, JOURNI MORGAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
EDWARDS, MICHAEL JOHN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SWYGERT, KAMERON OBRINE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SHURLING, MICHAEL WAYNE - MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05)
TRAN, TU NGAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCLAUGHLIN, NYEEM ISHMAEL MUSTEFAS - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
HENRY, CHINELLE AKHALIA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SANDBERG, ELISE NMN - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, FAILURE TO APPEAR
KNIGHT, DWAYNE CARLISA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
KITTS, CRYSTAL LOVE - Ordinance / Loitering, POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05), TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
DANDRON, APRIL CORDEVANT - SHOPLIFTING UNDER $2,000, FAILURE TO APPEAR
HAMZAH, MICHEAL TAREK - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, ORDINANCE/FAILURE TO PAY FOR TAXI SERVICE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SMITH, MICHAEL LAVERN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MASON, EDWARD SCOTT - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MAYES, DANYELL DOMINIQUE - OPERATION OF UNSAFE VEHICLE, OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF UNLAWFULLY REGISTERED AND LICENSED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
BRYANT, DARRELL JEAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WARTH, JAMES FRANK - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
GREEN, JAMES LEONARD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
COOK, DARYL ISAAC - Ordinance / Trespass
REAVES, THOMAS CYRIQUE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GRATE, JAMES EDWARD - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
CHOJOLAN-COLOP, WILIAM FERNANDO - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BULLARD, PAULA RENEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CULLIPHER, SHAWN LAVERNE - VIOLATION OF PROBATION
EPPS, LAZURUS SHYKIM CRISTYLE - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
BATTEL, RICHARD PATRICK - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MILLER, ALEXANDRIA MARIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
POUNCEY, CHARLES BENNY - IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
DUNLAP, KADRICK DAVON - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL OPERATION OF GOLF CART, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., MISCELLANEOUS AND NON-DISCERNIBLE USE SPECIFIC OFFENSE WHENEVER POSSIBLE)
WELLS, RICHARD JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
DEWITT, ANGELA SUE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JOHNSON, AZOYA TSAR - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BURROUGHS, HOLDEN REESE - MALICIOUS DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY,3RD OR SUBSEQ. PROPERTY CRIME
SMITH, ELVIS NMN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
STOCKMAN, CORTNEY MAESHELLE - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST, OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE
BESSENT, JAMAL DASHON - NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, NO DRIVERS LICENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
FLORES-MARTINEZ, OSCAR - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
JORDAN, GARY CORNELIUS - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
COSTA, DAMIEN MICHAEL - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, Ordinance / Loitering
JUSTUS, HURSHEL RAY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ROESCH, PAUL THOMAS - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE
BROOKS, ASHLEY WILLIAM - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE