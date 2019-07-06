Mugshots, July 6

REAVES, THOMAS CYRIQUE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HAMZAH, MICHEAL TAREK - ORDINANCE/FAILURE TO PAY FOR TAXI SERVICE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HASELDEN, TYLER DANIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
RAMIREZ GUERRA, SUCELY MARILU - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
HIGGINS, NANCY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FIELDS, WILLIAM DESEAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MARTIN, LAURA PATTERSON - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
LILLY, JESSICA LYNN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BENNETT, THOMAS SAM - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, TOO FAST FOR CONDITIONS
BELLAMY, DEMETRIUS QUANTRELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
BARRYMORE, CHERYL ANN - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
HAWK, JESSICA RENEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
HERRING, JOHNATHAN RHYAN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, DRIVING UNDER SUSPENSION, DRIVING UNDER SUSPENSION
GUTIERREZ, JEFFREY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WILLIAMSON, ZACK KENDALL - CONTEMPT OF COURT
FRENCH, DANIEL PHILLIP - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MORIARTY, TIMOTHY MICHAEL - Ordinance / Breach of the Peace
MACDOWELL, RICHARD ALLEN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
BUFFKIN, BOBBY JOE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CRAIG, MATTHEW DAVID - SHOPLIFTING UNDER $2,000
STIMPSON, TAJAE GABRIEL - FUGITIVE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
DIXON, LAWRENCE DAVID - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SHEPPARD, DAVID VANBUREN - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION
BENNETT, CHARLES HENRY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CHANDLER, SHARON SMOKER - INDECENT EXPOSURE
BLAND, BOBBYE JEAN - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
SALMON, THOMAS RAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GORDON, LAURA RENAE - FAILURE TO APPEAR
MALEPEAI, MALEKO KIRK - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
WOODBERRY, ALUNDO LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
ALLMAN, PRESTON COLUMBUS - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
STROUD, JASON CARL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
JAN, HUMA DAR - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GALLOWAY, KEITH JEROME - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
CLARK, BRANDON DOUGLAS - TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFF., POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
WEAVER, KOLLINE ELYSE - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., FORGERY LESS THAN 10,000, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
BRINKLEY, STEVEN MARK - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
STEWART, ARTISHA MARIE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
LEAVENS, MIRANDA ROCHELLE - DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
CHANDLER, SHARON SMOKER - INDECENT EXPOSURE
AGUILAR, RAMIRO NOLASCO - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ARTHUR, WILLIE LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GORDON, LAURA RENAE - FAILURE TO APPEAR
MALEPEAI, MALEKO KIRK - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
WOODBERRY, ALUNDO LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
ALLMAN, PRESTON COLUMBUS - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
STROUD, JASON CARL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
JAN, HUMA DAR - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GALLOWAY, KEITH JEROME - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
CLARK, BRANDON DOUGLAS - TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFF., POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
WEAVER, KOLLINE ELYSE - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., FORGERY LESS THAN 10,000, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
BRINKLEY, STEVEN MARK - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
STEWART, ARTISHA MARIE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
LEAVENS, MIRANDA ROCHELLE - DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
MEYER, GARY LYNN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
AGUILAR, RAMIRO NOLASCO - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ARTHUR, WILLIE LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE