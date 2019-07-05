Mugshots, July 5

BUFFKIN, MARY FRANCES - SHOPLIFTING, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
LEWIS, TEDDY CARL - DRIVING UNDER SUSPENSION, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED
KELLER, ZACHARY BARFIELD - Ordinance / Fighting
EFAW, WILLIAM - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WALTERS, MALCOLM THURMAN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HURLEY, JESSICA COLLEAN-MARIE - Ordinance / Loitering, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
KELLER, LARKIN PERRY - Ordinance / Fighting
QUEZADA, CRISTOPHER WILLIAM - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FOLLOWING VEHICLE TOO CLOSELY
SMITH, SAMUEL WARD - Ordinance / Loitering
WILSON, ANTONIO KEYARA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT
WILLIAMS, MATHEW LEE - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CALLAHAN, ANGELA MICHELLE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
BAXTER, COREY CORNELIOUS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE
STOUT, JUSTIN KIRK - Ordinance / Loitering, Ordinance / Trespass
HORTON, JOHN BETHEA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
HEMINGWAY, ALTON OLIVER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DELLINGER, JULIUS STEVEN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
POTTER, TODIELLE JAMES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LICHT, ROBERT CHRISTOPHER - Failure or refusal to comply with any lawful order or direction or to obstruct or evade or interfere with any officer enforcing the provisions of this chapter
MCALISTER, PHILANA SHARDA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WALKER, JORDAN PATRICK - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SCOTT, MOSES LEE - DISORDERLY CONDUCT, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
BRINKLEY, STEVEN MARK - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
COLLINS, SETH MICHAEL - FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, OPERATING MOTOR VEH. CARRIER W/OUT CERTIFICATE AND PAYMENT OF FEE - 1ST OFFENS, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SPARKS, RYAN JEFFREY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CULP, TSCHEENA MARIE - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
DORMAN, PHILLIP CHAD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAIL. TO RETURN DRIVER’S LIC. AFTER NOTICE OF SUSP., CANCELLATION OR REVOCATION
CRAFT RIDEOUTTE, TERRY LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PATTERSON, LAYLA RAINE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
FAIRCLOTH, LISA M. - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BELLAMY, TIMOTHY J. - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
DOSTOV, EMONUEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GIFFORD, HOWARD DURRELL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BLACKBURN, KASEY RENEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE