Mugshots, July 4

PHELPS, MARY JANE - TRESPASSING
EADDY, ROBERT DAN - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
DUNKLE, SONIA J. - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BROOKS, NOVA LEE RACHEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
COOPER, GINGER GAIL - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
LAFORGIA, ANTHONY - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
WRIGHT, DUSTIN COLE - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
COKER, APRIL MARIE - FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR FELONY
BARFIELD, HUNTER ROY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
CECCHINI, NICOLAS DOMINICK - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BROWN, KRISTIN ALINA - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
MURRAY, RANDY ALLEN - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
JOHNSTON, RUSSELL RAY - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
VANWINKLE, WILLIAM MARTIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PEARSON, JOSH ELLIOTT - LARCENY OF A BICYCLE UNDER $2,000, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SMITH, ERYK J - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, ATTEMPTED MURDER
WARE, ANTHONY GAIL - DISREGARDING STOP SIGN, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, ALTERING OR BORROWING DRIVER’S LICENSE
CAUSEY, CODY WAYNE - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE, ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE
HILL, JUSTIN DALE - CHILD/ENDANGER., COMMIT CERTAIN DRUG/ALCOHOL RELATED VEH. OFF. WITH MINOR IN VEH, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, LARCENY UNDER $2,000
WUNDER, JAMES ROBERT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT, DISORDERLY CONDUCT, THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFICIAL, THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFICIAL
VANNOSTRAND, SHARONDA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HILBOURN, WILLIAM LARRY - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
ASHE, GREGORY JOSEPH - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
GREEN, JEROME MARCELLE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
LAZENBY, BRANDON LON - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
BRITTON, DAVID - ATTEMPTED MURDER, MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
AUSTIN, NELSON DALE - STOP PAYMENT ON CHECK,DRAFT ,ETC. WITHINTENT TO DEFRAUD,1ST OFFENSE $500/LESS, STOP PAYMENT ON CHECK,DRAFT ,ETC. WITHINTENT TO DEFRAUD,1ST OFFENSE $500/LESS, STOP PAYMENT ON CHECK,DRAFT ,ETC. WITHINTENT TO DEFRAUD,1ST OFFENSE $500/LESS, STOP PAYMENT ON CHECK,DRAFT ,ETC. WITHINTENT TO DEFRAUD,1ST OFFENSE $500/LESS, STOP PAYMENT ON CHECK,DRAFT ,ETC. WITHINTENT TO DEFRAUD,1ST OFFENSE $500/LESS, STOP PAYMENT ON CHECK,DRAFT ,ETC. WITHINTENT TO DEFRAUD,1ST OFFENSE $500/LESS, STOP PAYMENT ON CHECK,DRAFT ,ETC. WITHINTENT TO DEFRAUD,1ST OFFENSE $500/LESS
CALLAHAN, RICHARD DALE - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
JOLLIE, WILLIAM MICHAEL - PETIT LARCENY, 3RD & SUBSEQ OFFENSE
HEWITT, OLIN LAWAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
HEWITT, JASON LAWAYNE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Possession of Open Containers
LEE, JOSEPH ELBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
CLARENCE, RYAN PATRICK - FAILURE TO APPEAR
COOPER, DUSTIN J - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HUNT, JAMES ELVIS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
CANO, MARIO LUIS - OPEN CONTAINER, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BROWN, JAMES ALLEN - Ordinance / Trespass
POTTER, TODIELLE JAMES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCCALL, BEN KELLY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
CHAMPION, RONNIE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
LEWIS, TEDDY CARL - DRIVING UNDER SUSPENSION, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED
THOMAS, ELIZABETH TATIANA MARIE - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
MCALISTER, PHILANA SHARDA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JOHNSON, MICHAEL ANTHONY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WILLIAMS, CHARLES HENRY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT