Mugshots, July 3

ALLEN, SARAH GOSS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
OWENS, GARY RUSSELL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
WILLIAMS, IAN RAY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HENRY, AKMAL FAREED - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LABROUSSE, CHRISTINA MARIE - PEDESTRIAN DRUNK
GREEN, DANIEL STEVE - DISORDERLY CONDUCT
GAMBLE, CANDICE AMBER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
JOHNSON, STEPHON ANTWAN - Ordinance / Breach of the Peace
THOMAS, COREY KENNETH - SIMPLE ASSAULT NO BATTERY)
HORAN, DANIEL JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST
WHITE, THOMAS GUY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
SINGLETARY, REMBERT CHARLIE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KEEN, NATHAN ANDREW - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DAVIS, RASEAN JAVON - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
LEGETTE, JAKEVIN DEWON - VIOLATION OF BEGINNER’S PERMIT
STEVENSON, JAMARIO LANARD - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GREGORIO, FRANCISCO ABIGAIL GOMEZ - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MENENDEZ, JOSHUA MICHAEL - Ordinance / Sleeping on Beach, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Loitering, ASSAULT ON A POLICE OFFICERWHILE RESISTING ARREST OR SERVING PROCESS
PALMA, ROBERT PETER - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
MANGUS, JEREMIAH MATTHEW - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PFEIFER, RONALD BRUCE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ROSARIO, WILFREDO - STOPCHECK,$500/LESS, 1ST OFF
FURR, RANDY DAVID - Ordinance / Destroying, etc, Property - Personal Property
ANDERSON, EDDIE LAVONNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
GREENE, ERNEST ERVIN - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
SLOANEL, SHARICE TAREVA - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
WARD, RONALD LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
DERER, SIMON DAVID - RESISTING ARREST, DISTRIBUTION OF HEROIN -3RD OR SUBSEQ., DISTRIBUTION LSD, 3RD & SUBSEQ., DISTRIBUTION OF COCAINE - 3RD & SUBSEQ.
ROBERTS, SHAWN HENRY - PROPERTY OFFENSE, 3RD OR SUBSEQ. CONVICTTION, ENHANCE TO FELONY EBREACH OF TRUS, Ordinance / Trespass, USE OF VEHICLE W/O PERMISSION FOR TEMP.PURPOSE ONLY, UNCONNECTED TO OTHER CRIME, BURGLARY 2ND DEGREE
HOLT, JOSHUA OBRIEN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
KEULEMAN, CHERYL IRENE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GORE, JEFFREY CARL - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
WARD, BENJAMIN ROCKY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JORDAN, JOSHUA PAUL - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
HARRIS, JOHNNY PAUL - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, BREACH OF TRUST, OBTAINING PROPERTY UNDER FALSE TOKENS, VALUE u003e$1000u003c$5000