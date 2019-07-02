Mugshots, July 2

KNOWLIN, BRADLEY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WHEELER, GARRETT WADE - DIST. XANAX, SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, DIST. XANAX, SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
VITZ, JESSICA LYNN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
KEEL, JAROD MARQUESE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DAVIS, JOHN WESLEY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LLOYD, MELVIN AZIZ ABDUL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MASON-AUSTIN, ERICA SHONTEA - DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
SUMPTER, RASHAN-JOMAL TYKEEM - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
PAYNE-WEBB, DOMINIQUE NICOLE - DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
HIMMELSBACH, JOHN PATRICK - TOO FAST FOR CONDITIONS, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL
SMITH, ALEXANDER MARK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LEGETTE, JAKEVIN DEWON - VIOLATION OF BEGINNER’S PERMIT
SCHELP, CHRISTOPHER LEE - EXEMPTION OF CERTAIN FOREIGN VEHICLES OFNON-RESIDENT OWNERS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LANE, BRENDA ANN - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
HAGAN, ALISON CATHLEEN - Ordinance / Sleeping on Beach, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
SHELTON, AMY RABON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
GREEN, SHANNON ROCKY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BOWENS, ERIC DONOVAN - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), RESISTING ARREST, PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
PHELPS, MARY JANE - OPEN CONTAINER
ELLIOTT, DAVID NMN - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
SANDERS, RANDY - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
PAWLEY, MELISSA - FAIL TO GIVE PROPER SIGNAL, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MYKHAILENKO, MARK - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PARRIOTT, ELBERT JANE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ROBERTS, DEBORAH LYNN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
HORTON, KALEB DEAUNDRE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., FUGITIVE
LOPEZ DIAZ, JOSE LUIS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JOHNSON, WILLIAM JAMES - ATTEMPTED MURDER, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME
HAMILTON, HEATHER ANNE - Ordinance / Trespass
PRYOR, GEOFFREY DENNIS - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, RECKLESS DRIVING
MCFADDEN, BERNARD - Ordinance / Loitering
WATKINS, KEITH - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GILMAN, MICHAEL JOHN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
PIGG, WALTER FRANK - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
CARTER, KASSIE DEANNA - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
JACQUINTO, ANGLEO MARIE - DIST. XANAX, SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, DIST. XANAX, SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE
POLCHIES, JOSHUA ALAN - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
TAYLOR, STEPHEN SCOTT - FAILURE TO APPEAR
STRICKLAND, JONAS ALLEN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, FAILURE TO APPEAR
WOODS, ANTONIO RODRIQUEZ - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS, OPEN CONTAINER, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
THOMAS, MADISON ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SWINTON, JIMMY LEEVON - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
NEVILLE, SONIA CAMP - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
TYLER, RAYJON AMERE - Ordinance / Trespass
MONROE, KIRK BRANDON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
RIBAUDO, KELLY MARGARET - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE