Mugshots, July 1

REVELS, JIMMY DWAYNE - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, NO SC DL
ESPINO, GEORGE - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
MARCUM, HEATHER LEA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
PORTER, PAULA MILLS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles.
CLARK, TOBY JOE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MAMEA, TORY TASI PARKER - DISORDERLY CONDUCT
LARRIMORE, ERIC WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
CONYERS, DADRIEN LARON - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
RASZMAN, JOSHUA THOMAS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
SMITH, JASON MATTHEW - DISORDERLY CONDUCT
PLOTNER, ALLEN WESLEY - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DOWE, KENYETTA BIANCA - RESISTING ARREST, SHOPLIFTING, FUGITIVE, SHOPLIFTING UNDER $2,000, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
PEREZ, ELIAZER SALGUERO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
HELLER, CHRISTINA MARIE - POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.AFTER 6/7/05), Ordinance / Loitering
HENNIS, PERRY RYAN - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT
DASCOLI, ALEXANDER RAPHAEL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ANDERSON, MONTE NICOLIS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
LEPPER, ALYSSA ANN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
BRYANT, DAVID LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
COKLEY, DARIUS TRAIMAINE - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEMORE THAN $500
DIXON, CHRISTOPHER MILTON - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HEMINGWAY, JAMES JOE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JAMES, TIFFANY MONIQUE - RECKLESS DRIVING, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, FAILURE TO APPEAR
CLARK, KEITH ALAN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
DAVIS, TERRELL ANDREA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
GAUSE, CRAIG - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION