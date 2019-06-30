Mugshots, June 30

ROGERS, SIDNEY IRA - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION
HENRY, SHAWN PATRICK - Vehicles required to be registered and licensed., DRIVING UNDER THE INFLUENCE
REVELS, JASMINE MELODY - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, UNLAWFUL TO PERMIT UNAUTHORIZED PERSON TO DRIVE
COENNEN, RICHARD ALEXANDER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO SURRENDER DRIVER’S LICENSE, REGISTRATION - 1ST OFFENSE
MAGOTO, JEREMY JOSEPH - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, NO DRIVERS LICENSE
SITLER, GAVIN NATHUM - Ordinance / Breach of the Peace
CAHOON, ANDREW MEREDITH - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
SMITH, WILLIAM PAUL - Ordinance / Breach of the Peace
SINCLAIR, CEDRIC DESHANE - Ordinance / Weapons - Carrying Concealed or Unconcealed Weapon
DIAL, TANISHA MARIE - MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05)
PLATT, STEPHEN MADISON - POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB.
GUTHRIE, BROOKE RENEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
MOULTRIE, HAUSSEN MARQUEZ - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
BATEMAN, PATRICK DYLAN - BOATING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
AUERBACH, JULIAN FRANCIS - IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED, MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
LOWE, CRYSTAL LYNN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
STAATS, KAREN MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION
WARD, JASON RAY - DISORDERLY CONDUCT
GRIFFIN, KEVIN WILLIAM - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSSESSION OF ECSTACY METHYLENEDIOXYMETHAPHETAMINE, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, Ordinance / Sleeping in Motor Vehicle
EDWARDS, NOAH ANGELO - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MCCALLUM, JAQUAY SHYLEIK - Ordinance / Weapons - Carrying Concealed or Unconcealed Weapon
HUGGINS, TEDDRICK DURELL - Ordinance / Loitering, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
NORTH, STEPHEN JOHN - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
FREIND, FREDA ANN - SHOPLIFTING
NESMITH, ANDREA - FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT MORETHAN $1.000.00
MILLS, MICHAEL ALLEN - DUI
ROBERTS, JAMES ALLEN - THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFICIAL, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JONES, FRANK SIDNEY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT, LITTERING, RESISTING ARREST
HOPFINGER, CARLIN DANIELLE - MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
FOWLKES, MAGDALENE FRANCES - SHOPLIFTING
GAMBLE, RODGER LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAIL. TO RETURN DRIVER’S LIC. AFTER NOTICE OF SUSP., CANCELLATION OR REVOCATION, UNLAWFUL OPERATION OF GOLF CART
HOLMES, DELICIA SHAVON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000
SAMUEL, CRYSTAL LYSHOUN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
SUGGS, WINDY BULLARD - OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED
MULLINS, COURTNEY NICHOLE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN