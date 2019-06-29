Mugshots, June 29

MCDANIELS, HOLLY LYNNE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ODOM, TANYA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LESSINGTON, RAEKWON AMANUEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
RICH, AMBER LEANN - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), DISORDERLY CONDUCT, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
STAYMAN, ALICIA ERIN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SHARRER, DAVID LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
RASHEED JR, DAWUD HASSAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
PARTENHEIMER, NICKOLUS EGON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
STEELE, TYSHON LEROY - STOP SIGNS, DUTY TO STOP, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
SUMMERS, NAKIA LORRAINEE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
MURRAY, MARK JAMES - VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
VANARSDALE, THOMAS JAMES - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
CAMPBELL, LORETTA NMN - Ordinance / Trespass
MARTIN, STEVE DILLON - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE, ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE
CUMBEE, TOMEA RAHIM - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
WILLIAMS, CHRISTOPHER TYRONE - RECKLESS DRIVING, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
SINGLETON, CHARLES LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SETTLE, CHRISTOPHER ALLEN - SHOPLIFTING
ALSTON, MATTHEW - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
HOLDEN, JEREMY LAVESTER - HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., PWID HEROIN, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE
WILLARD, SHANNON LATREECE - DRIVING UNDER SUSPENSION
SARVIS, CALEB ALEXANDER - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, DISOBEYING A POLICE OFFICER
WILLIAMSON, BRANDON LEE - CONTEMPT OF COURT
BENVENUTO, KAREN LOUISE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
THOMPSON, RUSSELL DEAN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
WILLIAMS, SHAMIKI SHAUNTEL - Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MCCOG, TIMOTHY ANDREW - SHOPLIFTING, MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS, TRESPASSING AFTER NOTICE, SHOPLIFTING UNDER $2,000
LOAYZA, ALLYSON D - TRESPASSING AFTER NOTICE, SHOPLIFTING UNDER $2,000
YOUNG, VICTOR PENNISTON - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
SYKES, DERBY CHESTER - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
MCKENZIE, DONNA DEMERISE - BEACH ORDINANCE--OBSTRUCTING LIFEGUARD’S VIEW
VALENTI, LISA ANN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT
GIBBS, EVELYN QUIERA - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
HAMLIN, ROBERT CURTIS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, KIDNAPPING
HARRIS, CANDICE LYNETTE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MCCRAY, BRAD ALEX - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GAMBLE, TERRENCE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HARRINGTON, JASON - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
LONG-REAVES, DA’MARKIS LA’QUITIN - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
BROWN, ALLISON MARIE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE
BASHARRAH-EIS, LINDA LEE - FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT MORETHAN $1.000.00
WARD, JONATHAN BAXTER - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
SMITH, DANA MICHELLE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
TREJO-HERNANDEZ, ISAAC NMN - MUFFLER VIOLATION, IMPROPER TAILLIGHTS, WINDOW TINTING, SUNSCREENING, INSTALLATION, SALE/ CERTIFICATE VIO. CONSUMER, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
FLOYD, CHARLES DRAGO - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CANFIELD, ROCKLAND JAY - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
RUTLEDGE, MICHAEL AUTONIO - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
FERREE, MARCUS RAOUL - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
LYNCH, JUSTIN WESLEY - DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION
DEATON, JUSTIN NATHANIEL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
LEVICK, RICHARD LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE