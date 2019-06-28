Mugshots, June 28

OLIVER, TIMMIE TERALLE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
SUMMERLIN, DYLAN JARRED - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
DURGAN, MEGAN RUTH - LITTERING, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE
SPIVEY, TIMOTHY JASON - BURGLARY 1ST DEGREE, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
TUCKER, CUFFIE SEBASTION - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TURNICK, JOHN DAVID - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
SKIPPER, PATRICK WILSON - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
TOLLIVER, SCOTT AARON - Ordinance / Trespass
NESBITT, SHIRELL GARDNER - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
YARBROUGH, KRYSTLE MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
DAVIS, JOHN WESLEY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Possession of Open Containers, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING UNDER $2,000
CRUM, KENNETH BARRY - IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
MITCHELL, SHERI DAWN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CUMBEE, TOMEA RAHIM - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
JOHNSON, CURTIS LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
MAHONEY, JAMES EDWARD - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BEACHY, DYLAN MATTHEW - ALTERING, FORGING, OR COUNTERFEITING CERT. OF TITLE, REG. CARD, OR LIC. PLATE
LEADBETTER, DANA JO BALLARD - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MCALISTER, TEQUILLA ANN - VIOLATION OF PROBATION
EDWARDS, TIMOTHY JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MULLINS, CHRISTOPHER LEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BOYCE, DORIAN ISIAH - VIOLATION OF PROBATION
STEADMAN, JAMES PATRICK - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), LITTERING
MCLAURIN, ANTNEE SINCERE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
MCMILLIAN, GEORGE LEE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
SCOTT, CALVIN DION - Ordinance / Public Defecation or Urination, DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
GORDON, DAVID RAY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
KOERNER, STEVEN ALLEN - VIOLATION OF PROBATION
LOSCHKE, STEPHAN PAUL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
STRANGE, JAMES CHRISTOPHER - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE