Mugshots, June 27

HERNANDEZ-KNOTT, BRANDON LEE - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
ARP, JOSHUA KADE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, RESISTING ARREST
DAVIS, CALVIN KILPATRICK - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
PATRICK, MEGAN KATHLEEN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SAUNDERS, CORY MICHAEL - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
SCOTT, MICHAEL RAY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
MCALLISTER, NICHALAUS COLE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
JONES, JEFFREY LAWRENCE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ST JACQUES, JAHMAY JAMEL - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
KOSTER DEVEAUX, AMANDA RENEE - FAILURE TO APPEAR
MCGILL, MARVIN NMN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MENTION, JAQUILL TYRESE - POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
LONEY, TAMIER SEBASTIAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
ROWELL, DAQUAN LAVON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LUCAS, JOHNNY DALE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
LUCAS, STEVEN DARRYL - BEACH ORD--SLEEPING ON PUBLIC BEACHES ORPUBLIC ACCESS AFTER 9,00 PM PROHIBITED, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KELLEY, RANEE KAYE - FUGITIVE
MCMAINS, JACKLYN SUE - FUGITIVE
WILLIS, FOSTER DALTON - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
COLLINS, JOHN EDWARD - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
KNIGHT, ANTHONY ALAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
BROWN, AJ RASHEID - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
JOHNSON, KENDRICK TIRAN - UNLAWFUL USE OF TELEPHONE
BLILEY, STEPHEN ROBERT - SHOPLIFTING
BURRIS, KEITH KENNITH - DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
PELLETT, MATTHEW DAVID - VIOLATION OF PROBATION
LEWIS, TEDDY CARL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HANSEN, WENDY JERLYN - Ordinance / Trespass, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
MCCRAY, JEREMIAH BO - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, VIOLATION SEAT BELT LAW, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
MALFINO, HEIDI LYNNE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
EBERT, THOMAS DANIEL TUCKER - DISSEMINATION, PROCURING OR PROMOTING OBSCENITY UNLAWFUL, CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH A MINOR 3RD degree, VICTIM UNDER 16 YEARS & ACTOR OVER 14)
NICKLSON, JIHAD SHARIF - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
TURNER, YUKI QUERIDA - Vehicles required to be registered and licensed., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ALLEN, ASHLEY BROOKE - ACCESSORY BEFORE THE FACT TO A FELONY, GENERAL PROVISION
BURROUGHS, RASHAWN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DORRIS, BOBBY JOE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LINVILLE, SHANE RANDALL - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE
FLEMING, SASHA NMN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
HARDEE, DALTON TANNER - ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
SUMPTER, LONTE ANTHONY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SHULER, BRANDON TYLER - TRESPASSING AFTER NOTICE
MARTIN, ARVEY NICHOLAS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
COULTER, JAMES THOMAS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE