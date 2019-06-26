Mugshots, June 26

CHAVIS, DAVID MITCHELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
WARREN, FREDERICK ALLEN - VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER UNDER THEPROTECTION FROM DOMESTIC ABUSE ACT, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
FRASIER, BRONCHO ONEAL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
LAMBERT, MICHELLE MARIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
GUTIERREZ, CRISTINA IVONN - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON
ROHLF, DAJONAI NAKIA - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
SNYDER, JAMARRA JAMAY - DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
COOPER, AMBER REBECCA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
TINDAL, BRANDON DALE - FAILURE TO APPEAR, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BIGSBY, JEFFREY CURTIS - POSS COCAINE 2ND OFFENSE AFTER 6/7/05_
HUGGINS, LAVERN - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
COKER, DYLAN CHRISTOPHER - CONTEMPT OF COURT
WALL, MAURICE - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
MCANDREW, CHRISTOPHER JOHN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
MENDOZA, GILBERT ANTHONY - FAILURE TO APPEAR, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ADAMSON, JAMES JAMAL - RESISTING ARREST, DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
MENDEZ BARBOZA, ESTER MARIA - UNLAWFUL TO PERMIT UNAUTHORIZED PERSON TO DRIVE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
COOPER, ADRIAN AKEEM - VIOLATION OF PROBATION
WARREN, NYTELI SYMONE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WHITE, CURTIS LEO - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SANDERS, TYSHAWN DOMINQUE - SIMPLE ASSAULT
FOWLER, RICHIE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
TAGGI, BAILEY MICHAEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 2ND OR SUB. OFFENSE, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
SWEELEY, DAVID MICHAEL - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, ATTEMPTING TO POSSESS DRUGS
PARROTT, TAYLOR ELAINE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
COCHRAN, TYESHIA MONEA - DISTURBING AT SCHOOLS
BARRINGTON, JUSTIN V - Ordinance / Fighting
HINSON, JULIE KRISTINE - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE
KRINGS, NICHOLETTE ASHLEY - DISORDERLY CONDUCT, ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
HARRIS, BRADLY REX - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE, BURGLARY 1ST DEGREE, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, BURGLARY 3RD, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
LANCE, PETER JOSEPH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MCANDREW, JOSEPH MICHAEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
MCFEELY, MARTIN CHANNING - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
EDWARDS, JACK M. - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MORENO, EVELYN ONATE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
ROBERTS, MICHAEL DOCK - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
MURROW, CHARLES BLAINE - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
CALLAHAN, KEISHIA SMITH - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
AMMONS, MARK STEVEN - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
MCCOLLOUGH, CARLTON JERMAINE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
HARDEE, MALIK DEWAYNE - RECKLESS DRIVING, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HEWITT, RYAN ONEAL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GERALD, SHACKIRA MARY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA