Mugshots, June 25

TRIOLO, TANYA MARIE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
BUTTONE, ARTHUR - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
CHAVEZ-ROMERO, MAIMES ESTURRDO - GRACE PERIOD FOR PROCURING REGISTRATIONAND LICENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 3RD OR SUBSEQUENT OFFENSE
JONES, JAMES CLARENCE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
T HART, TAVEN ROOSEVELT - FAILURE TO APPEAR
KINLAW, THEODORE ALFONZA - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF
REAMSNYDER, JOHN THOMAS - DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE
LONG, LOIS CLAIRE - FAILURE TO APPEAR
SMITH, STEVEN M. - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
OLSZOWKA, JOSEPH ALLEN - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000
CLYMER, ADAM CHRISTOPHER - FAILURE TO APPEAR
DURANT, TERRY TERILL - POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
BATCHELOR, WILLIAM CLAYTON - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, KIDNAPPING, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LYNCH, DANA ERIC - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
CURRIE, DOMINIC DEON - POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
ROBERTS, JAMES ALLEN - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
CALLAHAN, RICHARD DALE - FAILURE TO APPEAR
VEREEN, RODELL NMN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
HICKS, RYAN MAXWELL - SHOPLIFTING
ROBERTS, DUSTEN MARK - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DILLARD, JOHNNY MICHAEL - TOO FAST FOR CONDITIONS, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, SEAT BELT ARTICLE VIOLATION NON-CRIMINAL OFFENSE)
MANSFIELD, MICHAEL SHANE - Ordinance / Fighting