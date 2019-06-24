Mugshots, June 24

SAUNDERS, MICHAEL ANTHONY - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GAUSE, CALVIN KAWAN - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
LEWIS, ALBERT NATHANIEL - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
HILL, THERESA DAWN - DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE
CASTANEDA MANRIQUEZ, JUAN BRYAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
COCHRAN, BRANDON LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SCOTT, DELVIN KWAMAINE - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
BARNES, ORIN EDWARD - OPEN CONTAINER, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS
POWELL, YAZMIN SHAINA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MARSHALL, KATELYN MAGIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
LOMAN, KAREN MARIE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
HEZAR, MEHRDAD - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED
LAMBERT, BILLY MONROE - CONTEMPT OF COURT
WATKINS, JASMINE LASHEA - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
EVANS, JAMES ANTHONY - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, RECKLESS DRIVING
WISHERT, AUSTIN TYLER - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BRAVE, PATRICK ANTHONY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, HEROIN, MORPHINE, ETC., TRAFFICKING IN ILLEGAL DRUGS, 28G OR MORE, MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
JOHNSON, ROBERT EARL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
DOLLY, KAMESHA DANIELE - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
REYES, MESQUITE DANIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
HOCKER, JONATHAN DANIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
TART, CHRISTOPHER CHAD - DISORDERLY CONDUCT