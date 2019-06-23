Mugshots, June 23

TODD, JIMMY DALE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
SHELL, JOHNNY RAY - SEX/CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH MINOR, 3RD DEGREE-COMMIT/ATTEMPT LEWD ACTVICTIM UNDER 16 AND ACTOR OVER 14 YRS.
CLARIDA, CHRISTOPHER JOHN - DRIVING UNDER SUSPENSION, FAIL TO GIVE PROPER SIGNAL
WATERS, ALVIN LEWIS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
FLORES, PAUL DANIEL - DISORDERLY CONDUCT
VOLINSKI, SHAWN MICHAEL - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
JENKINS, COLIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LEAKEY, CHRISTIAN WESLEY - OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPERATING MOTOR VEHICLE IN VIOLATION OFRESTRICTIONS ON RESTRICTED LICENSE
GORE, ALFREDO NMN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
PEREZ-QUIJIVIX, OSCAR ORLANDO - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BOGLE, SHAYE NICOLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JOHNSON, ASHLEY AMBER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR
PUERTO, CARLOS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
SAMUELS, RONALDO - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WATERMAN, JOSEPH - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE
BOVAT, KATIE YVONNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CARPENTER, JEREMY SCOTT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MOORE, WESLEY TIMOTHY - Ordinance / Public Possession of Open Containers, Ordinance / Scattering of Refuse, Littering, Advertising
COX, MEREDITH SCHOOLFIELD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
OWENS, ALAN WILLIAM - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, IMPROPER TAILLIGHTS
WILLIAMS, AUDREY EDWARDS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GONZALEZ, JESUS ALONZO - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HANNAH, CLINTON DEAN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SINGLESTON, DAISY CINDY - RECKLESS DRIVING, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
CAMPBELL, MELANIE KANE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
SLEEPER, JAMES BRYAN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
SPENCER, IMAN GERMA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
STEPHENS, BYRON EDWARD - FAIL TO GIVE PROPER SIGNAL, FORGERY LESS THAN 10,000, Ordinance / Larceny, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, FUGITIVE
FAULK, CORBIN LESLIE TRAVIS - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PENDERGRASS, QUESI LAPREY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATION OF UNSAFE VEHICLE
BEVANDO, CHRISTOPHER JOHN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JOHNSTON, RUSSELL RAY - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ., POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ.
MONAGHAN, MICHAEL ZACHARY - RECKLESS DRIVING
GARCIA-RAMOS, ALEXIS YONATHAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway., ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed.
HUGGINS, DE’ANDRE TARIQ - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
HEMINGWAY, WILLIAM COLLIN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)