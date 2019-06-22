Mugshots, June 22

NORTON, CHELSEA MARIE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GRANDIN, MATTHEW WILLIAM - DISORDERLY CONDUCT
HALL, JONATHAN DAKOTA - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
EDWARDS, JELISCIA MIQUELA - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
RUSSELL, JAMES DWIGHT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
QUINTARO-GOMEZ, JOSE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BRITT, BRANDON MCCLOUD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MOORE, WESLEY TIMOTHY - Ordinance / Public Possession of Open Containers, Ordinance / Scattering of Refuse, Littering, Advertising
FOUST, MATTHEW ALLEN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BRYAN, AMANDA LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, EMERGENCY SCENE MANAGEMENT LAW
SPANGLER, KRISTOPHER JOSHUA - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, Ordinance / Careless Operation of a Vehicle, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PECORA, BRITTANY ANNE - CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED
DICKERSON, GABRIEL LEE - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
BALL, TYRA LYNN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
FRAISER, CHRISTOPHER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, CARELESS OPERATION OF VEHICLE, HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT, UNLAWFUL STORAGE OR TRANSPORTATION OF ALCOHOLIC LIQUORS - 1ST OFFENSE, CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, RESISTING ARREST, POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB.
VAN SLOOTEN, JOHN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LEON, JOSE LUIS - SIMPLE ASSAULT NO BATTERY)
JARRETT, JUNIOR LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GRAVES, ALBERT ALEXANDER - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
WEISS, BRENT MATHEW - INDECENT EXPOSURE
SHAW, SUSAN DENISE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WESTERFIELD, RICK NELSON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HERRING, NICHOLAS BOONE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
IZZO, CONNOR THOMAS - UNLAWFUL USE OF A LICENSE/FAKE ID
HUSTON, JUDY A - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JORDAN, CAROLA LYNN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BRYANT, JAMES EARL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, CHILD ENDANGERMENT, CHILD PASSENGER RESTRAINT VIOLATION
VEREEN, LEEANDER NMN - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DISOBEYING A POLICE OFFICER, RESISTING ARREST
BARNHILL, KALEB THOMAS - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
MOLONEY, IAN PATRICK - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
HART, SHELBY LYNN - CONTEMPT OF COURT
STEVENSON, ZAIRE DEMOND - CONTEMPT OF COURT
MONTANEZ, ALICIA RHODES - ACCESSORY BEFORE THE FACT TO A FELONY, GENERAL PROVISION, ACCESSORY BEFORE THE FACT TO A FELONY, GENERAL PROVISION
WHITEMAN, ALIYA UNIQUE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JOHNSON, DALE WAYNE - THROWING OF BODY FLUIDS BY PRISONER ONCORRECTIONS EMPLOYEE, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
JONES, ENRICO DEVON - BURGLARY VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, BURGLARY VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
WOOD, ALBERT OTIS - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
SHERMAN, ROBERT WILLIAM - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WILLIAMS, SHAHEEM DONEE - CONTEMPT OF COURT
SANDERS, SHAHID JAYQUAN - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., RESISTING ARREST
BACOTE, KIARA OSHANIQUE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HANNAH, KEVIN JAROD - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
GREENE, ERNEST ERVIN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $1,000 OR LESS)
CARTER, HANNAH MORAE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
VANDERHORST, TIMOTHY LAVAR - SHOPLIFTING UNDER $2,000, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST, HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT
FUENTES, DONAMI - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, KIDNAPPING, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
POLITE, DURELLE DEVONE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
EDWARDS, MARCUS DEKOTA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
VANCE, EDWARD ANTONIO - RECKLESS DRIVING, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
GUILBAULT, CHRISTOPHER JOSEPH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE