Mugshots, June 21

PRICE, ALISON BETH - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ., A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
CURRY, JOSHUA DANIEL - SPEEDING IN A REDUCED SPEED ZONE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DORRELL, ROGER ALLEN - Ordinance / Shoplifting
JORDAN, ROBERT LEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HEBEL, MYNALEEN NMN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
CROOK, CHRISTOPHER MICHAEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PARKER, ASHLEY - VIOLATION OF PROBATION
SHERWOOD, CAITLYN KYLE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
EVANS, TREMAYNE J. - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BROOKS, DANIEL AUSTIN - NO DRIVERS LICENSE, FUGITIVE
PADRON-RAMIREZ, EFRAIN - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
AGUIRRE, BRIANNA LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
OWENS, DAVID STEVEN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
STROUD, CONNIE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
GASQUE, THOMAS LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
PHILLIPS, SAMANTHA MICHELLE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, Ordinance / Public Disorderly Conduct in Motor Vehicle
BAILEY, CHARLES W. - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
FAYSON, KEVIN DANIEL - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
SLEEP, DAVID MICHAEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
LINTON, EMELIA ELIZABETH - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
HICKMAN, LEWIS TREZE QUALON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GREENE, ERNEST ERVIN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $1,000 OR LESS)
MARTIN, JEFFERY NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, VIOLATION SEAT BELT LAW
GLIDEWELL, ROBIN PHILLIPS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
OAKES, ASHLEY NICHOLE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION