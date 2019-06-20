Mugshots, June 20

SMITH, JERRY HUNTER - ENTRY ON ANOTHER’S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
HERNANDEZ-CARTAGENA, EDWIN ABEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
RECTOR, ROBIN DENISE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HAMILTON, TRACY LYNN - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
PALMITER, SARAH ELIZABETH - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE
CARRANZA, ROBERT NICOLAS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WILSON, CANDISE LEIGH - PARKING ORDINANCE--PARKING VIOLATIONS
SAUNDERS, CORY MICHAEL - FAILURE TO APPEAR
SMITH, LATHAN L. - Ordinance / Loitering, RESISTING ARREST, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
THOMAS, NAT KING - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
MILLER, JOSHUA CHAD - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
BRAY, PENNY LYNN - ATTEMPTING TO DEFRAUD SOUTH CAROLINALOTTERY
BONE, TERRY SUE - SHOPLIFTING
HENRY, AKMAL FAREED - NO DRIVERS LICENSE
SWARTOUT, HALEY EILEEN - FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY TOAPPROACHING VEHICLE, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY
MACDOWELL, RICHARD ALLEN - DISORDERLY CONDUCT
ELLIS, MARSHALL KENT - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
RUST, SUMMER ALFORD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
MALONEY, DANIELLE MARIE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
MONTGOMERY, CRYSTAL GAIL - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
BELLAMY, NYSHA DEIDREANA - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
NETO, JAMES ANTHONY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, SHOPLIFTING UNDER $2,000
RANDALL, RONALD LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WAGNER, TYLER ALEXANDER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HASELDEN, TYLER DANIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MURPHY, SHAUN CHRISTOPHER - KIDNAPPING, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
BENSON, NICHOLAS DANIEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, KIDNAPPING
BARILLAS, SILVIA ESPERANZA - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
KURUCZ, STEVEN ALLEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE