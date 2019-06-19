Mugshots, June 19

KOESTERS, MICHAEL JOSEPH - DISORDERLY CONDUCT
ROFIS, JD - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
LEDAY, SOLOMAN JOSEPH - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
ZURCHER, EUGENE HENRY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
DRAUGHN, THEODORA FRANCES - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MOULTRIE, LEROY THOMAS - MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. IN SCH. I,II,III W.I.T.D. - 2ND OFFENSE, DISTRIBUTE, SELL, PURCH., MANUF. COCAINE,OR PWID, NEAR SCHOOL, TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, DISTRIBUTE, SELL, PURCH., MANUF. COCAINE,OR PWID, NEAR SCHOOL, DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05)
BROWN, MARQUIS SHAWN - FAILURE TO APPEAR, MURDER
COOPER, ILENA SUEZETTE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
ROJAS-GRANADOS, JACQUELINE NMN - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL
CHAVIS, EDWARD LUCUIS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LYNOTT, JERRY ALAN - DESTRUCTION OF SEA OATS OR VENUS FLYTRAP PLANT, RESISTING ARREST, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
LINDSEY, CHRISTINA LEE - FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000
MARSH, JESSIE RAY - Ordinance / Driving/Operating Vehicle on Beach, Ordinance / Destruction of Sea Oats, Beach Grass and Sand Fencing, RESISTING ARREST, POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000
CLARK, DOUGLAS SPENCER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BETHEA, LEON TERRELL - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, TRAFFICK IN ICE,CRANK, OR CRACK, 10G ORMORE, BUT LESS THAN 28G - 3RD OR SUB.
PENDERGRASS, HARRISON DAVID - SUPPLY MINORS WITH TOBACCO OR CIGARETTES, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, USE OF ANOTHER’S OR ALTERED LICENSE OR IDENTIFICATION CARD, DISORDERLY CONDUCT
HAYES, JENNIFER ELIZABETH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, SIMPLE ASSAULT, MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS
BROWN, JASON MICHAEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.AFTER 6/7/05)
EDWARDS, TIMOTHY LEE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SWANN, CHRISTINA MARIA - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MITCHELL, DEWAYNE KATO - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
PUGH, AUDREY FAYE - OBTAINING GOODS BY FALSE PRETENSE UNDER $2000
LANGSTON, RONALD WADE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
SPENCER, LARRY JOE - VIOLATION OF PROBATION
FANT, NICOLE ALISHA - CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE, FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED
RACICOT, BRUCE DWIGHT - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
BOVEE, PETER TODD - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000
LOMAN, KAREN MARIE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
LEWIS, CHARONDA NICOLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PRINGLE, DWAYNE MOSHAWN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
FLORES MORANO, GUSTAVO ADOLFO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ROLLINS, CHRISTOPHER ALLEN - Ordinance / Public Defecation or Urination