Mugshots, June 18

MOORE, CHRISTOPHER MAC NEE - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
HEWITT, GRACIE ALLENE - NO DRIVERS LICENSE, POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000
CONYERS, DADRIEN LARON - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BEASON, JUSTUS LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
ANDERSON, TESSA BRYNDIS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FERRIS, ERIC LEONARD - TOO FAST FOR CONDITIONS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
VUONO, ANTHONY SALVATORE - FUGITIVE
MCRAE, JESSIE LAVET - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
REICHBAUM, JENNIFER DARLENE - USE OF VEHICLE W/O PERMISSION FOR TEMP.PURPOSE ONLY, UNCONNECTED TO OTHER CRIME
BROWN, JAVE AHJERE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WAITES, JAMES ANDREW - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
RUGGLES, JACOB RAY - ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
FORE JR, JOHN AUSTIN - UNINSURED VEHICLE
CHESTNUTT, RYAN LEMAR - RESISTING ARREST
WHITLEY, CRAYTON BLAKE - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
RAVENELL, DEMARIO SANQUAN - TRESPASSING
SKIPPER, JORDAN LOUISE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SIMMONS, FONTAIR DEMONT - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ELIYAHU, MOSHE - FIREWORKS AND EXPLOSIVES CHAPTER VIOLATION - 1ST OFFENSE
FERGUSON, DARRIN CHRISTOPHER - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
GRADY, ROOSEVELT - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HENSLEY, BRUCE AUSTIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, VIOLATION OF CITY ORDINANCES
MAMMARELLO, MARIA - DISREGARDING STOP SIGN, NO DRIVERS LICENSE
MAZYCK, SHONNE LEROY - DISTRIBUTION OF COCAINE - 2ND OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
COVINGTON, MAYLEE SAVATA - Ordinance / Public Disorderly Conduct in Motor Vehicle, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
MANTELL, MONIQUE FELICIA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HENTHORNE, GEORGE DAVID - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BROWN, THERESA ROTELLO - FUGITIVE
TAYLOR, MIRANDA KAY - VIOLATION OF PROBATION
CAPPS, WILLIAM RYAN - FORGERY LESS THAN 10,000
MCCOY, ROY FRANKLIN - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000
SNODGRASS, SAMUEL JAMES - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
HOLDEN, HANK AUSTIN - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
EVANS, CHRISTOPHER TODD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CRITTENDEN, MICHAEL ALLEN - SHOPLIFTING, FUGITIVE
MADGETT, JOHN PATRICK - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DAVIS, JEFFREY DWAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
YARBOROUGH, THOMAS GREGG - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WOLFORD, JAMES ANTHONY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA