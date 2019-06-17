Mugshots, June 17

BRUMBLES, JAQUELINE EVERAGE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PRINGLE, ANDREW - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, NO DL IN POSSESSION, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF.
KRUIS, JULIANA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BUTLER, CHRISTOPHER STEVEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HOLLOMAN, MATTHEW ANTWAIN - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
HOFFMAN, PAMELA JEANETTE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, Ordinance / Sleeping in Motor Vehicle
BOYD, ROBERT GIDDINGS - SHOPLIFTING UNDER $2,000
RANGEL-NUNEZ, CHRISTIAN DANIEL - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SANDERS, TONYA LYNN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HORSTMAN, BRENDAN LEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
JONES, FRANK SIDNEY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GAUSE, TERRY MICHAEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED
TAYLOR, LANCE CHRISTOPHER - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
DANIELS, ROMEO RACHINE - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, PETIT LARCENY, 3RD & SUBSEQ OFFENSE
CUNNINGHAM, BRANDON JEROME - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
WILLIAMS, TAVARUS SINTELL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SMITH, CODY MICHAEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED
SMITH, JASON MATTHEW - Ordinance / Loitering, RESISTING ARREST
ROBINSON, JACOB COY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, CHILD ENDANGERMENT
SMITH, KAYSY ANN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ROGERS, RICHARD HUNTER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
SEDIVY, TYLER JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, RECKLESS DRIVING
SPENCER, CHARLICIA RENEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
FLOYD, JORDAN LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
KLEMKA, MARK DOUGLAS - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MORALES-RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
HAINES, THERESA ANN - Ordinance / Shoplifting
BEST, SAMUEL MORGAN REYNOLDS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
TAYLOR, MICHELLE LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LONG, BRIAN JOSEPH - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DYER, JILL LAUREN - DISORDERLY CONDUCT, Ordinance / Trespass
RISH, MIRANDA BAILEY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, FAILURE TO APPEAR
FITCH, KRISTOPHER SHANE - DISORDERLY CONDUCT
JONES, ALANA MICHELLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ROBERTS, STEPHEN ALFRED - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION
CHARLES, NYJAQUAN ROMENO - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LEGETTE, KAMERON JUSTIN - VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, NO SC DL
WILSON, JA’VON DE’SHON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
PYATT, ALEXANDER A. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
BELLAMY, IESHAEI KINNATTA - NO DRIVERS LICENSE
STAFFORD, O’MAURY TREVON - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE
PARZYSZEK, LUKASZ PRZEMYSLAV - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE