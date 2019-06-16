Mugshots, June 16

VARIARA, DAWN MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, Ordinance / Disobeying a Police Officer
SEAGRAVES, TRAVIS DAY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HOOKS, DERRICK ADRIEN - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, OPERATING VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS, FAIL. TO RETURN DRIVER’S LIC. AFTER NOTICE OF SUSP., CANCELLATION OR REVOCATION
RUCKER, OMARI TYREE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
GARNER, MALIK DAJOUR - RESISTING ARREST, LARCENY UNDER $2,000
LAPINSKI, MARK ALBERT - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DISORDERLY CONDUCT
HUNT-SCOTT, JASON RYAN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
LEE, JANE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
MOYD, DONAVIN LEVOR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HEWITT, AMANDA REBECCA - Ordinance / Loitering
BLALOCK, CAMERON CARLTON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
OLIVER, LEONARD HERBERT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BRYANT, MELISHA - TRESPASSING
HOLLAND, NICOLE DARLENE DAMENICA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
WISE, NIKKI MARIE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
VARNER, RODNEY LEE - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
PITTMAN, ROBBY LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LOAYZA, ALLYSON D - Ordinance / Shoplifting
BIBB, KYLE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST
MCCOG, TIMOTHY ANDREW - Ordinance / Shoplifting
ONEAL, SHAQUILLE DAVON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
TRENT, D’ANGELO MARCUS - FUGITIVE
HAMIN, JAMIL JORDAN - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MCCUTCHEON, HENRY EUGENE - DRIVING UNDER SUSPENSION, RESISTING ARREST
WADE, TIM - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CARRANZA, MELVIN ORLANDO-OLIVA - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
PETTIBONE, DAVID JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HARTLEY, JAMES DALE - FOLLOWING VEHICLE TOO CLOSELY, DRIVING UNDER SUSPENSION, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
SHACKLEFORD, TYQUAN TYVALE - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed.
GRANT, LAWRENCE SINCLAIR - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
CARROLL, ATLAS THOMAS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
TURNER, THURMAN CARSON - DUI
GRANT, MICHAEL CURTIS - PURCHASE OR POSSESSION OF BEER OR WINE BY MINOR
WILSON, DEQUAN RASHAD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, NO LICENSE TAG LIGHT, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSSESSION MARIJUANA, 2ND & SUBSEQ.LESS THAN ONE OZ)
CLODFELTER, IRENE - OBSTRUCTING JUSTICE, OBSTRUCTING JUSTICE
ZIMMERMAN-DAVIS, KATHY SUSAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PORCHER, SHATON - MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB.
WALTERS, DYLAN THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DUNCAN, CHRISTOPHER CAMERON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LOWRIE, THOMAS FRANKLIN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
CRUM, JUSTIN ERIC - Ordinance / Shoplifting
WISE, SEAN RYAN - Ordinance / Breach of the Peace, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
LITTLE, SINCLAIR SIMPSON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BENEDETTI, ASHLEE LUCILLE - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT WITH DEATH OR PERSONAL INJURY
PACK, CHARLES PARRISH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, NO DL IN POSSESSION, NO LICENSE TAG LIGHT, IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
GREENWOOD, BRANDON O’ BRYAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GADSON, JAMES BENJAMIN - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
MILLER, RONALD - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, LARCENY OF BICYCLES, VALUE $1,000 OR GREATER
ROWELL, DAQUAN LAVON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ROYAL, GARY JERRODE - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION
WESSELS, ANNA MARY - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS
BRYANT, DANIEL RALPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
THOMPSON, KRYSTAL LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HUTCHESON, MICAH ISAIAH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, NO LICENSE TAG LIGHT, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED
EDWARDS, CURTIS TYRICK - OPEN CONTAINER, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
KENNEDY, JOHNNY LEE - OPEN CONTAINER
LEE, NICHOLAS NMN - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
TAYLOR, MICHELLE LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WALTERS, JALEEN GREGORY - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, RECKLESS DRIVING
GATTI, GREG CHARLES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION
COOPER, GINGER GAIL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WASHINGSTON, AUSTIN DEVARD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
CLARUS-CONTRERAS, ELMER OMAR - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
DAVIS, DONNA ANN MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ROSS, SANDRA MARIE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DURANT, LEONDRA MONIQUE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JONES, TIMOTHY EARL - RECKLESS DRIVING