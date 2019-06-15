Mugshots, June 15

WILSON, KYLE JEROME - TRESPASSING, HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT
WEATHERSPOON, CRAIG ALLEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GOSLIN, KURTIS LEE - SHOPLIFTING
LANCE, ANTOINE LAMONT - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 2NDOFFENSE, IMPROPER VEHICLE BACKING, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 2ND OR SUB. OFFENSE
BOBO, KILO GUNTHER - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
SMITH, ANTHONY JOHNATHAN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
JONES, SAMMIE LAMONTE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MCKNIGHT, JOHN EDWARD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
GANDSY, MICHAEL THOMAS DYLAIN - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, NO DRIVERS LICENSE, IMPROPER LANE CHANGE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
REGISTER, LORRIE ANN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT
VARY, MICHELLE NICOLE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SHERMAN, JEROME NMN - ALTERING VEHICLE LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 3RDOR SUB. OFFENSE
JORDAN, JENNIFER SHELLEY - PWID HEROIN, DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE
LUCAS, JOHNNY DALE - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
FRASER, MATTHEW JOHN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WARREN, HUNTER JAMES - POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE
CAUSEY, CHASE BAILEY - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
GASKINS, WILLIAM ANTWAN - NO DRIVERS LICENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CARR, JAMES ONEAL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CHESTNUT, RICHARD EARL - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
BRANDENBURG, GERALD EUGENE - FUGITIVE
FALLON, MARTIN LOUIS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
LEACH, KIYAHN NASIR - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HIGNITE, ANDREW BRANDON - FUGITIVE
JORDAN, JOSEPH PAUL - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
HOLMES, DWIGHT A. ANTON - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
WILLIAMSON, BRANDON LEE - CONTEMPT OF COURT
POSTON, LARRY SPENCER - SHOPLIFTING UNDER $2,000, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GREEN, TERRANCE TRUMAINE - HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS
ARMSTRONG, MARQAUE DASHAWN - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
HARDEE, TYREEK RAQUAN - DISREGARDING STOP SIGN, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BURROUGHS, DAKWAN RASHAD - POSS COCAINE 2ND OFFENSE AFTER 6/7/05_
TEMPLES, BENJAMIN WAYNE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
CAREY, ANTHONY PAUL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CHRISTOPHER, CASS DEWAYNE - FORGERY LESS THAN 10,000
CORLEY, TRAVEON NYKEIS - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST
PACK, CHARLES PARRISH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, NO DL IN POSSESSION, NO LICENSE TAG LIGHT, IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
BRUCE, ERIC ANTHONY - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
REEDY, LINDSAY MICHELLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BLACKWELL, SPENCER JOHNSON - Ordinance / Destroying, etc, Property - City Property
PETTIBONE, DAVID JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MILLER, EDWARD LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SMITH, NOAH CHANDLER - Ordinance / Disobeying a Police Officer, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SHOLTES, SUSAN TUNSTALL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PEREZ-COTOM, SANTOS ELIAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
JACOBS, PAUL FREDERIC - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
CHILDERS, SHAWN DOUGLAS - BURGLARY 2ND DEGREE
MYERS, DOUGLAS EUGENE - SIMPLE ASSAULT AND BATTERY, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
RIGGINS, LONNIE, JR. - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
THOMAS, NAT KING - DUI