Mugshots, June 14

SHERMAN, WINFERD JUNIOR - POSSESSION OF HEROIN 2ND OFFENSE
BUTLER, WILLIAM MARTIN - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
BROWN, FRED ANTONIO - FELON IN POSSESSION OF A FIREARM, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, POSS COCAINE 2ND OFFENSE AFTER 6/7/05_, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSS. OXYCODONE SCHEDULE II DRUG),FIRST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
MCKENZIE, MACKENZIE MARIE - VIOLATION OF PROBATION
PORT, APRIL YALONDA - LOITERING, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
WASIELEWSKI, CHRISTOPHER JOSEPH - ASSAULT WITH INTENT TO COMMIT CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - SECOND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, BURGLARY 1ST DEGREE, CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE, CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
CRAWFORD, JAMES EARL - DISTRIBUTION OF HEROIN - 2ND OFFENSE, DISTRIBUTION OF HEROIN - 1ST OFFENSE
CUNNINGHAM, ALLAN JOSEPH - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
NICHOLS, KEVIN JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, FAILURE TO APPEAR
HARRIS, JOHNNY PAUL - LOITERING
CRAIG, ANDREW DUNCAN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, DISORDERLY CONDUCT
HOLLY, MARVELOUS TIMERE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
OLIVER, CHRISTOPHER JUSTIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LOMBARD, ROBERT ARLIN - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SHIREY, RONALD ARTHUR - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LIVINGSTON, DONQUAIL QUAVON - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
WEAVER, BRYANT - TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 3RD OR SUB. OFFENSE, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SHIELDS, DARREN EVANDER - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
HORTON, KELSEY DIANE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
WILLARD, EARL LEE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
JOHNSON, DAMEON TERRELL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PARRISH, CYNTHIA MCCORMICK - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PANETTA, DARCIE MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
TURNER, KELLY DEAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TRIPLETT, MEGAN ANN KATHERINE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
ROSS, KELLY MICHELLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ALLEN, ROBERT LAWRENCE - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
ROGERS, PATTI JEAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
GILLILAND, TIFFANY LYNNE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, SHOPLIFTING UNDER $2,000
RICHARDSON, ERICA YAYSAWN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, NO TAIL LIGHT/UNSAFE EQUIPMENT, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
DIXON, MICHAEL WAYNE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
LANE, KURT DOUGLAS - FUGITIVE
LIQUORI, ROBERT CHAD - POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
REED, RYAN MARTEZ - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, PWID METHAMPHETAMINE CRANK) 2ND OFFAFTER 6/7/05)
COHEN, CHRISTY ARD - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE
WILLIAMS, DARRELL DECARLOS - RESISTING ARREST
ROBERTS, JESSICA LYNN - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
LANGSTON, VARNELL ANDREW - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
PEDICONE, ANTOINETTE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BOBO, BRYAN WILLIAM - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TARRY, ZARCHARY FRANKLIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WHITSON, BRETT MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, IMPROPER VEHICLE LICENSE
CASTLE, JUSTIN MARQUE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
RECKLAW, TABITHA JEAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE