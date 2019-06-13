Mugshots, June 13

MORRISON, JASON EUGENE - Trafficking in persons
EDWARDS, ASHTON BROOKE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
OLIVER, LEONARD HERBERT - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
MOSS, JAMES CURTIS - PAROLE VIOLATION
RAMOS, JOSEPH DAVID - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
HILTON, LOGAN MICHELLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
DAVIS, JEFFERY LURVERN - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
SARVIS, DANNY RAY - PAROLE VIOLATION
LACEY, MAURICE ANDRE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MITCHELL, JASON ROY - NO DRIVERS LICENSE
MUMBAEV, ERNEST KURSANALIEVICH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, INDECENT EXPOSURE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
CLODFELTER, SAMUEL KINSTON - ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, DISOBEYING A POLICE OFFICER
HUGGINS, DEWON TYQUIL - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
WINN, CHRISTOPHER PATRICK - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ROBERTS, JAMES ALLEN - Ordinance / Trespass, DISORDERLY CONDUCT, LITTERING
WAY, AUSTIN CARTER - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DISORDERLY CONDUCT
STANLEY, JILL AMY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
RANSOM, QUEVONTAE DUPREE - Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, PWID MARIJUANA, SECOND OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
SMITH, KEITH LESTER - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
HENSON, CALVIN RICKY - NO DRIVERS LICENSE
VUNCANNON, LINDA GAIL - VIOLATION OF PROBATION
ELLER, JAMES LEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
COLLINS, MARQUAI JABRIEL - SEX/CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH MINOR, 3RD DEGREE-COMMIT/ATTEMPT LEWD ACTVICTIM UNDER 16 AND ACTOR OVER 14 YRS.
CASEY, JOSHUA ALLAN - RECKLESS DRIVING, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
VIDER, ZOLTAN LEONARD - FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT ON ACHECK MORE THAN $500 BUT LESS THAN $1000
WARREN, FREDERICK ALLEN - Ordinance / Loitering
BELLAMY, CEDRIC WILLIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Vehicles required to be registered and licensed.
AGUIRRE, MICHAEL ANGEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
STAFFORD, BRYAN SCOTT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BRYANT, MELISHA - POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
COBB, TERRYL JAYNE - VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION
BENTON, RYAN DANIELLE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
FURNACE, WILLIE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SPAIN, ISHIA LANARTHA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
HORT, CHRISTOPHER PATERNO - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
CARTRETTE, BRANDON COLE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION