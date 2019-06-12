Mugshots, June 12

PERMENTER, CHARLES GRAHAM - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
GAMBLE, RODGER LEE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BELLAMY, ELDON LEE - Ordinance / Trespass
MAUNEY, LANDON SCOTT - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
ARMSTRONG, GEORGE - ALTERING, TAMPERING, BYPASSING UTILITY METERS - 1ST OFFENSE
RODRIGUEZ-CAMARILLO, NEMORIO GUSTAVO - NO DRIVERS LICENSE, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL
BROWN, KRYSTAL MONIQUE - Ordinance / Loitering
GARY, JONATHAN ROBERT - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
HUDSON, JONATHAN ONEIL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BACKMAN, PRIMES - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, MISCELLANEOUS AND NON-DISCERNIBLE USE SPECIFIC OFFENSE WHENEVER POSSIBLE)
BELLAMY, ELDON LEE - Ordinance / Trespass
SILVER, NATHAN AARON - Ordinance / Public Possession of Open Containers
WOJCIK, MALLORY JO - FAILURE TO APPEAR, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GRUBB, KARISSA DAWN - Ordinance / Public Possession of Open Containers
PARAG, COREY ALAN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ARANT, JEFFREY CRAIG - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
ROVETTO, ALEDRA ANN - FAILURE TO APPEAR
WENTZKY, SHANA LEIGH - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
FRANCE, SANDRA LEE - VIOLATION OF PROBATION
HOLMES, ALANA LASHA - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
SHRADER, DAVID DANIEL - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS
ALDRIDGE, JOSEPH EMIL - MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB.
WILLIAMS, BRITTANY MAE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
RANDELL, RAYMOND H. - RESISTING ARREST, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MENDOZA-JUAREZ, VICTOR MANUEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
NASON, WILLIAM SCOTT - ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB.
GARRETT, JOHN WILLIAM - UNLAWFUL OPERATION OF GOLF CART, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BARWICK, CATHRINE ELIZABETH - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
MEDEL PENALOZA, MARIO ALBERTO - ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
VENABLE, MASON LANE - Ordinance / Destroying, etc, Property - City Property
MABRY, COLE FRANKLIN - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
HICKMAN, ZACHARY THOMAS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CABANISS, CONNOR SHELTON - ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, SUPPLY FALSE INFO RE AGE TO PURCHASE, POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB.
LUNCSFORD, TONYA SUE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
HILL, KENNETH O’NEIL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ANDERSON, PERRY URIAH - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BLYTHE, PHILIP KERNS - DUI
TAYLOR-CRUZ, JORDAN ALLEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE