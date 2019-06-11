Mugshots, June 11

GAONA, SAMUEL ALBERTO - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE, ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE, COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
THOMAS, GARRISON ERVIN - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
LIDE, QUAIDRIN TAYLEN - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, RECKLESS DRIVING, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
ISAAC, DARREUS ANTHONY - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
MATHIS, GEORGE MICHAEL - ATTEMPTED MURDER, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, DISCHARGING FIREARMS INTO A DWELLING
MOORE, CHRISTOPHER BLAKE - BOATING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
NEWELL, DAVID ALAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, FOLLOWING VEHICLE TOO CLOSELY, FAILURE TO CHANGE ADDRESS/DL
STEVENS, MARK ANTHONY - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
MOORE, JAMES BRANDON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
PRESTON, ANTHONY MARK - DISORDERLY CONDUCT
GREEN, PATRICK JOHN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MCNEIL, KATRINA SHAREE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
COOPER, JON PHILLIP - SIMPLE ASSAULT, CARRY CONCEALED WEAPON, E.G. DIRK, METALMETAL KNUCKLES, ETC. SEE 44 IF PISTOL)
KIRKMAN, WILLIAM TERRILL - WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, OPERATING VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
GREEN, CAMERON LAMAR - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
LITTLE, MATTHEW GRAY - FUGITIVE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED
MCGOWAN, DOUGLAS CRAIG - Ordinance / Trespass
GREGERSON, TYLER JEFFREY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
POOLE, MATTIE THOMPSON - Ordinance / Trespass
MARTIN, BOBBY DANIEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID
BRUNSON, JAKEEM DEJUAN - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
CURRY, ANNA JEAN - GRAND LARCENY,OVER $1,000 BUTLESS THAN $5,000
ROGERS, KAMRON MAXWELL - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE, ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE
MOORE, KEVIN DWAYNE - HARASSMENT IN THE FIRST DEGREE
WHITE, HAKEEM KAYSHAN - TRESPASSING
HENDERSON, JENNIFER LEE - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
PARKS, ANTHONY WOODLYN - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
DICKERSON, GORDON EMORY - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS
WHEELER, GARRETT WADE - PETIT LARCENY, GRAND LARCENY $10,000 OR MORE, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
LEE, ANTHONY DEAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
HIGGINS, ANTWANN DERRELL - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, DISTRIBUTION OF COCAINE - 2ND OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, INDECENT EXPOSURE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
KNOWLIN, JARMELLA KAREECE - FORGERY LESS THAN 10,000, STOPCHECK,$500/LESS, 1ST OFF, FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT ON ACHECK MORE THAN $500 BUT LESS THAN $1000, FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT ON ACHECK MORE THAN $500 BUT LESS THAN $1000, FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT ON ACHECK MORE THAN $500 BUT LESS THAN $1000, FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT ON ACHECK MORE THAN $500 BUT LESS THAN $1000
NESMITH, DONNIE LEROY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HARDWICK, FRANCIS CHRISTOPHER - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
ANDERSON, TAJHA SOPLATO - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
CANNON, MARLA MARANDA - DRIVING UNDER SUSPENSION
JOHNSON, ANTOINE CYNISURUS - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE, ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE
LEE, JOSEPH LYNDELL - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
SANDERS, DESMOND JUQUAIRUS - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE, ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
PORTIANNIKOVA, LIUBOV VLADIMIROV - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WILKINS, NATHAN DOUGLAS - OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
ESCALANTE-DIAZ, FREDI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
VANDERHORST, TIMOTHY LAVAR - PUBLIC DRUNKENNESS, HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT