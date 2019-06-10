Mugshots, June 10

MILLS, MISTY DAWN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, FUGITIVE
GIBSON, JASON BLAKE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FAHY, RICHARD ANTHONY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PATON, WILILAM GEORGE - Ordinance / Trespass
SANDERS, TONYA LYNN - LARCENY UNDER $2,000, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
HENSLEY, KASEY ALAN - VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER UNDER THEPROTECTION FROM DOMESTIC ABUSE ACT
OLIVER, LEONARD HERBERT - Ordinance / Public Defecation or Urination
LEPAGE, TAMMY ANN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
HOLDEN, JOSEPH WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
WHITE, THOMAS GUY - THROWING OF BODY FLUIDS BY PRISONER ONCORRECTIONS EMPLOYEE, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, RESISTING ARREST
SIERRA-RIVERA, EDGARDO - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
WADE, TIM - MISCELLANEOUS AND NON-DISCERNIBLE USE SPECIFIC OFFENSE WHENEVER POSSIBLE), PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WARD, CODY SCOTT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
ABOUTALEB, OMAR KHALED AHNED ALY - Ordinance / Public Defecation or Urination
JOY, HENRI KATRINA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
WILLIAMS, ANDWELE RASHIDI - LOITERING, DISORDERLY CONDUCT, SOLICITATION
PUMMILL, AMBER CARLA - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, CHILD PASSENGER RESTRAINT SYSTEM ARTICLE VIOLATION, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
MARTINEZ, ERIC SANCHEZ - ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
HENDERSON, JUSTIN LEE - Ordinance / Loitering, RESISTING ARREST, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
MANEY, CHRISTOPHER LAWERENCE - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
RICHARDS, JONTAY - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
LOCKLEAR, SAMUEL TRAY - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
BORIA, MIKAYLA MICHAEL - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
FRANKS, ELBERT ALLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HENDERSON, CRAIG - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, Vehicles required to be registered and licensed., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ.
AKLIN, LAKECIA LYNN - Ordinance / Assault; Assault and Battery
THOMAS, CHRISTOPHER JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GILLESPIE, RODNEY BRIAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, DRIVING UNDER THE INFLUENCE