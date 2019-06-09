Mugshots, June 9

WILLIAMS, MORGAN CHRISTINE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
HOOD, KYLIE DEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MYERS, INDONESIA SEQUOIA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FRINKS, MARLON JERMAINE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
TRAPPIER, CURTIS - OPEN CONTAINER
MACK, ANTHONY DWAIN - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
COPELAND, LEMONT LINDELL - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
GRAINGER, MAGGIE MARIE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
DAUGHERTY, CARL WILLIS - BEACH ORD--SLEEPING ON PUBLIC BEACHES ORPUBLIC ACCESS AFTER 9,00 PM PROHIBITED
WEIDEMANN, AUTUMN K - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
COLGATE, PAUL WESLEY - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
ISOM, PATTY CARTER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
ISOM, OLIN GLENN - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
SAWYER, CHARLES THOMAS - CONTEMPT OF COURT, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE
OBRYANT, NICHOLAS WILLIAM - SHOPLIFTING UNDER $2,000
KIRWIN, KORY MICHAEL - BREACH OF PEACE AGGRAVATED IN NATURE)
OBRYANT, JANET LOUANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ODONAHUE, ANTHONY SCOTT - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
SNYDER, DIANE NMN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
POSTON, TYLER JAMES - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WEAVER, ROBERT EUGENE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
WINTERS, JASON ALEXANDER - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SOLICITATION, RESISTING ARREST, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MAHONE, DANIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
BROWN, KENNETH SHAWN - Ordinance / Loitering
MCGRATH, BLAKE AUSTIN - DISORDERLY CONDUCT, DISORDERLY CONDUCT
GOOCH, CHRISTOPHER JEROME - DISORDERLY CONDUCT
CAHOON, ANDREW MEREDITH - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
TONEY, VICKI LYNN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF UNLAWFULLY REGISTERED AND LICENSED VEHICLE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE
THOMPSON, RACHAEL DARLENE - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
CHINCHILLA-MURILLO, NERY DEL CARMEN - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
ESCALONA, YOLAYS TAMARA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CHESTNUT, ADAM JOEL - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUREDOI PRIOR TO 1/1/04)
KINLAW, IYANA ALEXIA - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
STEPP, KRISTOFER TYLOR - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL