Mugshots, June 8

LAMBERT, BRANDON WAYNE - BICYCLISTS AND USERS OF PLAY VEHICLESARTICLE VIOLATION, BICYCLISTS AND USERS OF PLAY VEHICLESARTICLE VIOLATION, BICYCLISTS AND USERS OF PLAY VEHICLESARTICLE VIOLATION, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, RESISTING ARREST
GREEN, BETTY RENEE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SAUNDERS, JORDAN ROYCE - Ordinance / Loitering, POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05)
SWINSON, JORDON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
BODINE, HARRY JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION
ROGERS, NED FRANCIS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MEADOR, PHILLIP GLENN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JOHNSON, LANARD JAQUAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GRAY, VICTOR MAURICE - SUPPORT, OBLIGATION TO SUPPORT SPOUSE AND CHILDREN, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SMITH, KELLY DENISE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LEWIS, MAYO HUBERT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
FRICKE, QUINN EDWARD - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
FLOWERS, DOMINIQUE MONTEGA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GALLAGHER, WILLIAM MATTHEW - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
BAKER, BLAISE WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MOORE, BRANDON TREVION - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
HEMINGWAY, AMANDA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BUTLER, VONE CECILE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
BUFFKIN, CRYSTAL GAIL - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, Ordinance / Trespass
JARVIS, KATHY ANN - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SIMS, EVERETT HAMILTON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GERALD, CURTIS ANTHONY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BOSWELL, ANTHONY ROGER - NO DRIVERS LICENSE
SELLERS, HARLEY MADISON - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE, MOTOR VEH. REGISTRATION AND LICENS. CHAPTER VIO., NO OTHER PENALTY SPECIFIED, FAILURE TO SURRENDER DRIVER’S LICENSE WHEN REQUIRED AFTER CONVICTION
DAIL, RICKY FLOYD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
LEE, JANE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WOODBURY, CLEO JUNIOR - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
MEDINA, JORGE EFRIN - RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST
BAKER, NATASHA RENE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
BARNARD, WILLIAM KEITH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
KOSZELA, ANTHONY DALE JOSEPH - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
DEPAULIS, MATTHEW ALLEN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
HUGHES, NORMAN LEWIS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
NEVILLE, MELVONNA LA-JOYCE - SHOPLIFTING
JOHNSEN, GREGG PETER - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RUSHING, RICHARD K. - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KELLY, WILLIAM CASON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
WARD, DUSTIN DAVID - ASSAULT AND BATTERY
GRAHAM, SHAMONTAE RAQWAN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
HOLLINGSWORTH, JUTWA ESQUAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
BODDEN, MAXIMUS DALKIETH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LEVICK, RICHARD LEE - LARCENY UNDER $2,000
WELLER, BRIAN PATRICK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PINCKNEY, AUSTIN TYLER - Ordinance / Loitering
BENNETT, CHARLES HENRY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HEMINGWAY, SARAH DANIELLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PIGG, WALTER FRANK - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
DRAPER, SALVATORE EUGENE - LOITERING
ROWAN, JERRY LLOYD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
NICHOLSON, HEATHER NICOLE - Ordinance / Public Possession of Open Containers
SARVIS, TRAVIS EUGENE - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
BROACH, TRACI JOAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID
MCCOLLOUGH, RONALD DOUGLAS - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE
AIKEN, KANAIJI DAJOUR - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
DEVLIN, TYLER JOSEPH - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, WINDOW TINTING, SUNSCREENING, INSTALLATION, SALE/ CERTIFICATE VIO. CONSUMER
SALTERS, COURTNEY L. - FILING A FALSE POLICE REPORT OF A FELONYVIOLATION
GRANT, JOHN PETER - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GOFF, PIERRE ANDREW - ATTEMPTED MURDER
BAILEY, WESLEY NOLAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
RUSSO, LEONORA ANN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
PORTER, JENNIFER MATTCIA - DISORDERLY CONDUCT
FOX, JESSICA NOELLE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HASELDEN, TROY LEMAR - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LINEN, DARREL DAMAIN - TRESPASSING AFTER NOTICE
MCDANIEL, CARSON STROUD - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
WHITE, EDDIE DEWAYNE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BRAUN, LAVENA MARIA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
FERGUSON, TREMAINE LOUIS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GREEN, KWMANE JUTEI AKEEN - CONTEMPT OF COURT
ROSE, JOHN PATRICK - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BAKER, NICOLE DELOIS - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
MCCRAY, MARCUS AMIEL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE